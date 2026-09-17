Netanyahu propone revocar la ciudadanía a quienes "difamen" al Ejército de Israel

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prófugo de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra en Gaza, anunció este miércoles dos iniciativas legislativas para castigar a quienes considere que difaman a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Netanyahu impulsará ambos proyectos en la Knéset, el parlamento israelí.

La primera propuesta contempla revocar la ciudadanía israelí a cualquier persona que, bajo su definición, difame a los soldados de las FDI. La segunda busca multiplicar por veinte las indemnizaciones económicas que un tribunal puede fijar en demandas por difamación contra el Ejército.

Netanyahu amenaza con expulsar a sus críticos

El anuncio llegó en medio de la controversia por "NAZA", un documental israelí construido con testimonios de 24 militares y agentes de inteligencia sobre las operaciones del Ejército en la Franja de Gaza. La cinta, dirigida por Yuval Abraham y Rachel Szor, ganó el Premio Especial del Jurado en el Festival de Venecia.

"Les golpearemos por la espalda, una y otra vez, porque su lugar no está con nosotros", advirtió Netanyahu en un video difundido en redes sociales, en referencia a los directores y a quienes considera responsables de dañar la imagen del Ejército.

El primer ministro pidió además respaldo parlamentario a ambas iniciativas y sostuvo que quienes difamen a los soldados israelíes no deberían permanecer en el país.

Antes del anuncio, el ministro de Cultura, Miki Zohar, había exigido revocar la ciudadanía a los propios cineastas.

"Es una traición al país. Como ministro de Cultura, voy a actuar inmediatamente para revocar la ciudadanía israelí a estos despreciables directores por traicionar al país", declaró Zohar.

El jefe del Estado Mayor de las FDI, Eyal Zamir, ordenó al fiscal militar estudiar acciones legales contra los realizadores, a quienes acusó de difundir una narrativa que "difama a nuestros soldados y comandantes".

Documental que expone el aparato militar israelí en Gaza

"NAZA" toma su nombre de un acrónimo usado por la inteligencia militar israelí para calcular de antemano las víctimas civiles que un ataque aéreo dejaría como daño colateral. Los 24 entrevistados, todos anónimos, describen un sistema que combina inteligencia artificial y vigilancia telefónica para identificar objetivos en Gaza.

Según los testimonios recogidos por Abraham y Szor, ese sistema permitía autorizar ataques aunque decenas o cientos de civiles se encontraran cerca del objetivo militar. El documental muestra también cuerpos de víctimas abandonados en las calles tras los bombardeos.

El Ejército israelí rechazó categóricamente que utilice inteligencia artificial para matar civiles en Gaza y calificó de falsas las acusaciones planteadas en la producción, realizada durante casi tres años y producida por The Guardian.

La legislación israelí ya permite revocar la ciudadanía en casos de espionaje o terrorismo, un mecanismo confirmado por la Corte Suprema en 2022 y ampliado en 2023.

La propuesta de Netanyahu extendería ese recurso a la crítica pública contra el Ejército, aunque todavía no existe un texto legislativo formal ni claridad sobre qué conductas quedarían comprendidas como difamación.

La guerra en Gaza, iniciada tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, ha dejado más de 73 mil muertos palestinos, según cifras de las autoridades sanitarias de Gaza citadas por Reuters.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU y organizaciones como Human Rights Watch han documentado posibles crímenes de guerra durante la ofensiva militar israelí, mientras Netanyahu sostiene que sus operaciones buscan combatir a Hamás y reducir las víctimas civiles.