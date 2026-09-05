Estados Unidos asegura que atacó y destruyó 3 petroleros en Irán

De acuerdo con el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), integrantes de la Guardia Revolucionaria iraní lanzaron misiles balísticos contra dos buques de guerra estadounidenses que patrullaban aguas de la región este sábado, añadió que los ataques no dieron en el blanco y, según Washington, ningún militar estadounidense resultó herido.

Enseguida EU arremetió contra los petroleros; dos fueron atacados cerca de la isla de Jarg Kharg, uno de los principales puntos de salida del petróleo iraní, mientras que un tercero fue alcanzado en el golfo de Omán. Los reportes disponibles señalan que uno quedó destruido y los otros dos fueron inutilizados.

Buques petroleros AFP

Jarg es clave para la industria petrolera iraní y el crudo es una de las principales fuentes de ingresos de Teherán. Además, Estados Unidos mantiene una fuerte presión sobre las exportaciones iraníes y el movimiento de buques por la zona. Reuters reportó esta semana que las exportaciones de crudo de Irán se han desplomado en los últimos meses en medio del bloqueo naval estadounidense.

El portaaviones Abraham Lincoln lleva más de ocho meses desplegado en una misión que se extendió por la guerra contra Irán. Especial.

En los últimos días Estados Unidos había retomado ataques contra objetivos iraníes alrededor del estrecho de Ormuz, una de las rutas petroleras más importantes del mundo, mientras Irán también ha lanzado ataques contra embarcaciones y objetivos estadounidenses en la región.