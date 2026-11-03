Resultados de las elecciones intermedias: Demócrata Roy Cooper gana escaño en Carolina del Norte

El demócrata Roy Cooper habría ganado el escaño del Senado de Carolina del Norte que dejó el republicano Thom Tillis, según proyecciones de medios estadunidenses, con lo que se convirtió en el primer escaño que los demócratas arrebatan a los republicanos en la noche electoral. Se trata de resultados preliminares, con el conteo apenas iniciado.

Las cifras que siguen corresponden al avance de las elecciones intermedias al corte de las 19:37 hora del centro de México y pueden cambiar durante la noche. Los republicanos defienden una mayoría de 53 a 47 en el Senado, y los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro escaños para controlarlo.

Cooper arrebata Carolina del Norte a los republicanos

La Associated Press proyectó la victoria de Cooper a las 20:23 hora del este (19:23 en el centro de México), 53 minutos después del cierre de casillas, en una contienda abierta por el retiro de Tillis. El resultado es una ganancia demócrata en la batalla por el control de la cámara alta.

Cooper, exgobernador y exfiscal general de Carolina del Norte, enfrentó al republicano Michael Whatley, expresidente del Comité Nacional Republicano, que tenía el respaldo de Donald Trump. Antes de la votación, una encuesta de la Universidad Elon del 20 de octubre daba a Cooper 52 por ciento frente a 39 por ciento de Whatley.

La campaña de Cooper también recaudó más dinero: más de 47 millones de dólares, frente a 13.4 millones de Whatley, según datos de Kalshi.

Así van los resultados de las elecciones intermedias

En el conteo de AP, los demócratas sumaban 43 escaños y los republicanos 31, cifras que incluyen los asientos que no se renuevan y a dos independientes que votan con los demócratas. Los demócratas habían ganado un escaño y los republicanos perdido uno.

Los medios proyectaron la reelección del demócrata Jon Ossoff en Georgia y la victoria del demócrata Chris Pappas en Nuevo Hampshire. En Florida, la republicana Ashley Moody fue proyectada ganadora frente a la demócrata Angie Nixon. Según el mapa de AP, los demócratas también ganaron en Virginia, Illinois, Massachusetts, Nueva Jersey, Rhode Island y Delaware.

Entre los estados que aún no están definidos, la AP mostraba ventajas demócratas en Míchigan, donde compiten Abdul El-Sayed y el republicano Mike Rogers, en Ohio, entre Sherrod Brown y el senador Jon Husted, y en Texas, entre James Talarico y Ken Paxton. También en Kansas y Carolina del Sur. La senadora republicana Susan Collins lideraba en Maine frente al demócrata Troy Jackson.

Trump arremete contra Fox en plena noche

Mientras llegaban los primeros resultados, Trump publicó tres mensajes furiosos en Truth Social contra la cadena Fox News. Atribuyó su caída de audiencia a que no es lo suficientemente leal a él.

Muy abajo, no por mí, sino porque están EN MI CONTRA", escribió Trump sobre la audiencia de Fox.

Los mensajes llegaron poco antes de una gala electoral en el Salón Este de la Casa Blanca, con el gabinete y funcionarios del gobierno. Un funcionario describió antes el ambiente como cautelosamente optimista.

"Los republicanos están en mejor posición ahora que hace cuatro semanas", dijo el funcionario a la AFP.

Las encuestas a pie de urna de SSRS mostraron un electorado de ánimo negativo: casi 9 de cada 10 votantes dijeron que el costo de la vida fue un factor crucial o importante en su voto.