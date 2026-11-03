Primeros resultados de las elecciones intermedias en EU: demócratas apuntalan Virginia

Las primeras casillas ya cerraron en Estados Unidos y los conteos preliminares dejan un panorama temprano favorable a los demócratas en el Senado. A las 18:37 hora del centro de México, el recuento de The Associated Press (AP) marcaba 35 escaños para los demócratas, que incluyen a dos independientes que votan con su bancada, y 31 para los republicanos.

Esas cifras suman los asientos que no se renuevan este año y los que ya tienen resultado o ventaja, por lo que aún no definen el control de la cámara. Los republicanos defienden una mayoría de 53 contra 47, y los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro escaños.

Lo que muestran los primeros conteos

El único resultado definido en el mapa de AP es Virginia, donde los demócratas fueron declarados ganadores. Es de los primeros estados en cerrar, junto con Georgia, Carolina del Sur y Vermont, a las 19:00 hora del este.

Los demócratas aparecían a la cabeza, sin victoria declarada, en Georgia, Carolina del Sur, Florida y Nuevo Hampshire. Los republicanos lideraban en Kentucky, cuyas casillas cerraron en dos tramos, por las zonas horarias del estado.

Los primeros recuentos suelen reflejar sobre todo el voto anticipado, por lo que las ventajas pueden cambiar conforme se cuentan los votos del día de la elección. Más de 57 millones de personas votaron antes del martes, según NBC News.

Georgia es uno de los estados que más se vigilan. El senador demócrata Jon Ossoff buscaba la reelección frente al republicano Mike Collins, con ventaja en las encuestas de las últimas semanas. En Carolina del Sur, una encuesta de The New York Times y Siena mostraba un empate en 48 por ciento entre la demócrata Annie Andrews y el candidato republicano.

Qué falta por contar

Aún no cierran estados clave como Pensilvania, Michigan, Arizona, Wisconsin, Texas y Ohio. California cierra a las 23:00 hora del este y Alaska a la 1:00 de la madrugada, y ambas cuentan sus votos por correo durante días.

Las próximas horas traen cierres decisivos. A las 20:00 hora del este (19:00 en el centro de México) cierran Pensilvania y Maine, y la mayor parte de Texas. Una hora después lo hacen Arizona, Michigan y Wisconsin.

Las últimas encuestas daban ventaja demócrata en Maine, donde Troy Jackson tenía 51 por ciento frente a 45 por ciento de la senadora Susan Collins, y en Ohio, donde Sherrod Brown aventajaba por 49 a 44 al senador Jon Husted. En Texas, James Talarico sumaba 50 por ciento contra 43 por ciento de Ken Paxton.

Por eso, el control de las cámaras podría no definirse esta noche. Las proyecciones previas favorecían a los demócratas: Decision Desk HQ les daba 84 por ciento de probabilidad de ganar la Cámara de Representantes y 64 por ciento de ganar el Senado.

En la Cámara, los demócratas necesitan una ganancia neta de tres escaños para llegar a la mayoría de 218.

La elección se desarrolla en un clima de descontento con el presidente Donald Trump. Una encuesta de AP-NORC ubica su aprobación en 35 por ciento, y los votantes mencionan los precios y el costo de la vida como su principal preocupación.