Empieza el conteo de votos en las elecciones intermedias de EU: cuándo habrá resultados

Colegios electorales del este de Estados Unidos empezaron este martes a contar los votos de las elecciones legislativas de medio mandato, unos comicios con sondeos favorables a los demócratas que se anuncian como un veredicto sobre la presidencia de Donald Trump.

Las primeras en cerrar fueron algunas circunscripciones de Indiana y Kentucky, a las 18:00 hora del este (23:00 GMT), cuando empezó el conteo. En el centro de México, esa hora equivale a las 17:00.

Cuándo cierran las casillas y empieza el conteo

El cierre es escalonado. Según los horarios publicados para la jornada, a las 19:00 del este (18:00 en el centro de México) cierran Georgia, Carolina del Sur, Virginia y Vermont, además del resto de Indiana y Kentucky. Media hora después lo hacen Carolina del Norte y Ohio.

A las 20:00 del este (19:00 en el centro de México) cierran Pensilvania, Maine y otros estados, y la mayor parte de Texas. A las 21:00 del este lo hacen Arizona, Míchigan, Wisconsin, Colorado y Kansas, entre otros.

La Cámara de Representantes renueva sus 435 escaños. AFP

Las casillas de Iowa, Nevada y Nebraska cierran a las 22:00, y las de California a las 23:00. En Alaska cierran a la 1:00 de la madrugada del miércoles, hora del este, aunque la mayor parte del estado lo hace a medianoche.

Georgia, Carolina del Sur y Virginia suelen terminar casi todo el conteo la misma noche.

Cuándo se sabrá quién ganó

La oposición demócrata espera lograr una mayoría en la Cámara de Representantes (435 escaños) e incluso alberga buenas perspectivas para el Senado, que renueva 35 de sus 100 escaños. Los demócratas, con 47 asientos en la Cámara Alta, tienen opciones de llegar a los 51, con encuestas que los favorecen en estados tradicionalmente conservadores como Maine, Alaska, Texas, Ohio y Kansas.

Los votantes podrían tardar días en conocer su veredicto. California cuenta las papeletas enviadas por correo con matasellos del día de la elección que lleguen hasta el 10 de noviembre. En 2024, cerca de 38 por ciento de su voto no se había contado la noche de la elección.

En Alaska, el grueso del voto por correo no se conocería hasta después del 18 de noviembre, plazo para las boletas del extranjero y de militares.

Además, el Departamento de Justicia demandó a Alaska para bloquear la certificación del resultado, al argumentar que la candidatura de Daniel J. Sullivan, de nombre similar al del senador republicano Dan S. Sullivan, busca confundir a los votantes y podría favorecer a la demócrata Mary Peltola.

Excepto problemas en algunas máquinas de votación en un condado de Nueva York, la jornada fue tranquila, bajo la vigilancia de un millar de observadores del Departamento de Justicia, un despliegue inédito.

"Se trata simplemente del coste de la vida, los precios de la gasolina, ese tipo de cosas", afirmó Donta Comer, de 38 años y residente en Atlanta, que votó "principalmente por candidatos demócratas".

Trump enfrenta la peor popularidad de un presidente a mitad de mandato, con cerca de 70 por ciento de descontentos. Intervino por teléfono en Fox para defender sus casi dos años de gestión:

Tenemos que mantener la grandeza de Estados Unidos. Ahora somos grandes. Hace dos años éramos terribles", afirmó Trump.

En su última proyección, Decision Desk HQ preveía una mayoría demócrata de 52-48 en el Senado y una ventaja de 241-194 en la Cámara. En caso de victoria, la oposición quiere abrir investigaciones contra Trump, su gobierno y su familia, y bloquear sus nombramientos. Trump asegura que, si pierde, será "Mr Veto".