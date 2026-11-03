Trump dispuesto a aceptar resultados de elecciones intermedias

El presidente Donald Trump declaró en una entrevista con el New York Times que está dispuesto a aceptar los resultados de las elecciones de mitad de legislatura, en las que se prevé que su Partido Republicano pierda el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Destacó que está “absolutamente dispuesto a aceptar esos resultados”.

Trabajaremos con los demócratas y, ya sabes, estamos deseando colaborar con ellos. Probablemente llegaremos a algún acuerdo", declaró Trump de acuerdo al Times.

Los comentarios conciliadores se producen tras repetidos intentos de Trump para sembrar dudas sobre el proceso electoral, lo que alimentó temores de que se negaría a aceptar los resultados.

"Yo hubiera estado en la papeleta habríamos ganado”

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que su Partido Republicano habría ganado por un "margen aplastante" si hubiera sido candidato en las elecciones de medio mandato, en las que los demócratas se llevaron amplias victorias.