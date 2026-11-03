Nueva York se mantiene demócrata: Kathy Hochul es reelecta gobernadora

La demócrata Kathy Hochul ganó la reelección como gobernadora de Nueva York al derrotar al republicano Bruce Blakeman, jefe del condado de Nassau, de acuerdo con la proyección de agencias de noticias en las elecciones intermedias del martes. Son resultados preliminares, con el conteo aún en marcha en buena parte del estado.

Las agencias todavía no habían declarado ganadores en otras contiendas relevantes a las 22:30 hora de la Ciudad de México, entre ellas la fiscalía general y la disputa por el distrito 17 de la Cámara de Representantes. Las casillas cerraron a las 21:00 hora del Este, las 20:00 en la capital mexicana.

Hochul se queda en la gubernatura

Hochul, quien llegó a la gubernatura en agosto de 2021 tras la renuncia de Andrew Cuomo y ganó su primera elección en 2022, se impuso a Blakeman en la elección estatal más observada de Nueva York. Las agencias proyectaron su triunfo, y otros medios estadunidenses coincidieron en la proyección. Las fuentes consultadas no ofrecían todavía porcentajes ni el margen de victoria, por lo que esas cifras se actualizarán conforme avance el recuento.

La participación anticipada llegó con fuerza a las urnas. Cerca de 2 millones de neoyorquinos votaron antes del día de la elección, un aumento de 66 por ciento respecto de 2022, según cifras divulgadas el martes por la tarde. Además, alrededor de 1.8 millones de votantes de la ciudad de Nueva York habían emitido su boleta a las 18:00 hora local.

En la misma boleta aparecían la reelección del contralor Tom DiNapoli, demócrata, frente al republicano Joseph Hernandez, y la de la fiscal general Letitia James, demócrata, contra la republicana Saritha Komatireddy. Las agencias aún no declaraban ganadora a James a las 22:31 hora de la Ciudad de México, y no se localizó un resultado confirmado para el cargo de contralor.

Distritos que siguen en disputa

La Cámara de Representantes también definía varios escaños neoyorquinos. En el distrito 17, el republicano Mike Lawler buscaba conservar su asiento frente a la demócrata Cait Conley. Las agencias informaron que la carrera seguía sin declarar y que el conteo no había terminado.

Un problema de programación en las máquinas escáner de boletas del condado de Westchester podía retrasar los resultados de esa contienda, según reportes publicados antes del cierre de casillas. Las autoridades electorales no habían precisado hasta ese momento cuánto tardaría el recuento.

En el distrito 21, el demócrata Blake Gendebien y el republicano Anthony Constantino competían por el escaño de la representante republicana Elise Stefanik, quien dejará el cargo. En el distrito 3, el demócrata Tom Suozzi, actual representante, enfrentaba al republicano Mike LiPetri. No se encontraron resultados confirmados para esos dos distritos.

El desenlace en Nueva York pesa en el balance nacional: los demócratas buscan arrebatar la mayoría de la Cámara a los republicanos, y varios distritos del estado figuran entre los más competidos. Las cifras definitivas dependerán del avance del conteo y de las declaraciones de las agencias.

Los resultados pueden cambiar conforme los condados reporten el voto restante, como las boletas emitidas por correo y las de las casillas más tardías en cerrar su recuento.