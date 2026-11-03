El demócrata James Talarico gana el escaño del Senado por Texas tras 38 años de dominio republicano

El demócrata James Talarico ganó el martes la contienda por el Senado de Estados Unidos en Texas, según proyecciones de medios estadunidenses, y arrebató un escaño a los republicanos en un duro golpe para el partido de Donald Trump. Se trata de resultados preliminares, con el conteo todavía en curso.

Talarico derrotó al fiscal general del estado, Ken Paxton, un estrecho aliado del presidente, de acuerdo con esas proyecciones. La Associated Press declaró definida la carrera poco después de las 21:00 hora del Este, es decir, a las 20:00 en la Ciudad de México.

Un escaño republicano desde hace 38 años

Ningún demócrata ganaba una elección para el Senado en Texas desde 1988, cuando Lloyd Bentsen logró su reelección. Desde entonces, los republicanos conservaron ambos escaños senatoriales del estado durante 38 años. Además, ningún demócrata había ganado una elección estatal en Texas desde 1994.

Cuando un medio estadunidense proyectó la victoria, Talarico tenía 59.4 por ciento de los votos frente a 39.1 por ciento de Paxton, con alrededor de 63.5 por ciento del voto esperado contado. Esas cifras pueden cambiar conforme avance el recuento.

Talarico, de 37 años, es legislador estatal por la zona de Austin desde hace cuatro periodos, exmaestro de escuela pública y seminarista presbiteriano. En 2018 arrebató a los republicanos un escaño en la Cámara estatal, en Round Rock. Su campaña se centró en la asequibilidad y en la influencia de los donantes ricos en la política.

Paxton, por su parte, fue fiscal general durante tres periodos. Enfrentó una acusación formal por fraude de valores, que los fiscales retiraron tras un acuerdo de desvío previo al juicio. La Cámara estatal lo sometió a juicio político y el Senado de Texas lo absolvió. Su esposa, la senadora estatal Angela Paxton, lo acusó de adulterio en su demanda de divorcio.

El costo de apostar por Paxton

Paxton llegó a la elección general tras vencer al senador John Cornyn, quien ocupaba el escaño desde 2002, en la segunda vuelta de la primaria republicana de finales de mayo, por 28 puntos. Trump lo había respaldado una semana antes, pese a las advertencias de líderes republicanos. Cornyn cuestionó entonces su capacidad de recaudar fondos:

"Es flojo y no recauda dinero".

Así describió Cornyn a Paxton durante la disputa interna del Partido Republicano, que terminó con la derrota del senador con más tiempo en el cargo.

La de Texas fue la elección para el Senado no presidencial más cara registrada: los republicanos gastaron más de 280 millones de dólares en publicidad, incluidos más de 200 millones del empresario Elon Musk. Entre la primaria y la elección general, AdImpact contabilizó casi 590 millones de dólares.

Paxton cerró su campaña con el llamado "vengan y tómenlo", apoyado en el respaldo de Trump, y presentó a Talarico como demasiado progresista para el estado. Talarico, en cambio, insistió en el costo de la vida y en la influencia del dinero de los grandes donantes sobre las decisiones del gobierno.

La victoria de Talarico es una ganancia para el Senado demócrata: los republicanos defendían una mayoría de 53 a 47 y los demócratas necesitaban una ganancia neta de cuatro escaños. Cornyn conservará el cargo hasta fin de año, y Talarico tomará posesión en enero.