Kansas elige a un demócrata como senador por primera vez desde 1932
El demócrata Adam Hamilton fue elegido como senador de Kansas, una hazaña en ese estado en el corazón de EU que no había elegido a un senador demócrata desde 1932
El demócrata Adam Hamilton fue elegido como senador de Kansas, según proyecciones de medios estadounidenses, una hazaña en ese estado en el corazón de Estados Unidos que no había elegido a un senador demócrata desde 1932.
Este pastor se impuso frente al senador republicano saliente Roger Marshall, según las cadenas CNN y NBC.
Demócratas arrasan en las elecciones al Senado
Los demócratas lograron victorias sorprendentes en las elecciones al Senado de Estados Unidos en Carolina del Sur y Texas, al conquistar bastiones republicanos por primera vez en una generación, mientras decenas de millones de votantes propinaban un duro voto de castigo al presidente Donald Trump.
Los demócratas también se encaminaban a tomar el control de la Cámara de Representantes tras arrebatar ocho escaños a los republicanos en estados como Kentucky, Nueva Jersey y Carolina del Norte, y mostrar fortaleza incluso en distritos de marcado perfil conservador.
En Texas, el legislador estatal demócrata James Talarico resistió una avalancha de gasto electoral de grupos externos y derrotó al fiscal general republicano Ken Paxton, acosado por los escándalos, en un estado donde Trump ganó por 14 puntos porcentuales hace dos años.