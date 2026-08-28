Estados Unidos sanciona banco egipcio por vínculos con Irán

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes que impedirá el acceso al sistema financiero estadounidense a la filial del banco estatal egipcio Misr en los Emiratos Árabes Unidos, acusada de mantener intercambios financieros con Irán. La decisión, confirmada a la AFP por un funcionario norteamericano, constituye la primera acción concreta del gobierno de Donald Trump tras las amenazas de aislamiento económico contra Teherán lanzadas a principios de semana por el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

En la práctica, la resolución significa que la entidad bancaria no podrá utilizar el dólar estadounidense en sus transacciones diarias, lo que limita de manera drástica su capacidad de operar en el sistema financiero global.

La medida se enmarca en el endurecimiento del paquete de sanciones contra Irán, que ahora incluye sectores como el oro, la tecnología, los activos digitales, la aviación y el transporte marítimo. Según Bessent, quienes faciliten operaciones financieras al régimen iraní “no pueden seguir teniendo acceso al dólar ni al sistema financiero global”.

El banco Misr EAU aprendió esto por las malas, y hoy damos el primer paso para exigirle responsabilidades por su continuo apoyo al régimen iraní”, declaró el secretario del Tesoro en un comunicado.

El anuncio llega en un momento de alta tensión económica y geopolítica. El tema de la presión financiera sobre Irán será parte de la agenda de la próxima cumbre del G20, prevista para diciembre en Miami, Estados Unidos.

Mientras tanto, Irán ha rechazado las sanciones, calificándolas de “condenadas al fracaso”. Sin embargo, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, reconoció públicamente que el país enfrenta “numerosas dificultades económicas” derivadas de las restricciones y del bloqueo de sus principales vías de comercio.

El trasfondo de esta política de presión se encuentra en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por donde transitaba antes de la guerra cerca de una quinta parte de los hidrocarburos del mundo.

Desde hace seis meses, Teherán mantiene prácticamente bloqueado el paso, lo que ha provocado un aumento vertiginoso en los precios del petróleo y ha intensificado la preocupación internacional por la estabilidad energética global.

La decisión contra el banco Misr en Emiratos refleja la estrategia de Washington de cerrar los canales financieros que sostienen al régimen iraní, al tiempo que busca enviar un mensaje claro a otras instituciones que pudieran estar colaborando con Teherán.