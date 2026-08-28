Descubren túnel clandestino al interior de una cárcel en Guatemala | VIDEO

Autoridades del Ministerio de Gobernación de Guatemala confirmaron el descubrimiento de un túnel clandestino en construcción dentro de la Granja Penal de Pavón, ubicada en Fraijanes. El objetivo de la estructura era servir como vía de escape para un grupo de reclusos, pero las labores de inteligencia y un operativo coordinado con el Ejército de Guatemala permitieron localizarlo antes de que estuviera terminado.

El túnel se encontraba en una zona comunitaria de la prisión y, según las investigaciones iniciales, algunos internos planeaban utilizarlo para fugarse. El director del Sistema Penitenciario, Jorge López Dellachiessa, explicó que en el escondite también se almacenaba licor, aunque el propósito principal era habilitar la salida subterránea.

De acuerdo con López Dellachiessa, la estructura “era un poco grande”, lo suficiente para que al menos dos personas trabajaran simultáneamente en su interior. Tras el hallazgo, las autoridades realizaron una inspección exhaustiva en el penal, que derivó en el decomiso de una amplia variedad de objetos prohibidos: drogas, teléfonos celulares, armas punzocortantes, figuras de la Santa Muerte, dos cámaras de vigilancia, repetidores de señal wifi, 20 mil cajetillas de cigarrillos, cuatro radios y 10 toneles de licor clandestino.

El operativo también permitió localizar otras dos caletas adicionales. En una de ellas se encontraron más de 700 cervezas, lo que evidencia la magnitud del contrabando dentro del penal. López Dellachiessa aseguró que el rancho donde se construía el túnel será demolido y que las caletas serán rellenadas de inmediato para evitar nuevos intentos de fuga.

En efecto, se encontró una caleta en la cual ya la estaban trabajando, dándole inicio a este túnel del cual se tenía conocimiento. Seguimos trabajando a través de los órdenes de control y del apoyo interinstitucional que se tiene”

El funcionario añadió que las estructuras halladas quedarán selladas en cuestión de horas, como parte de las medidas de seguridad reforzadas en Pavón.