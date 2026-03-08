Reportan que Irán designó a su nuevo líder supremo; aún no se revela el nombre

La asamblea de expertos de Irán ha designado este domingo al nuevo guía supremo de la República Islámica para suceder al ayatolá Alí Jamenei, muerto el 28 de febrero en los ataques realizados por las fuerzas de Estados Unidos e Israel ataques, así lo informaron miembros de esta instancia clerical sin revelar el nombre del elegido.

El voto para designar al guía tuvo lugar y el guía fue elegido", declaró Ahmad Alamolhoda, miembro de la asamblea de expertos, citado por la agencia de noticias Mehr.

Su nombre será revelado más tarde, indicó.

El candidato más apropiado, aprobado por la mayoría de la asamblea de expertos, ha sido designado", declaró Mohsen Heydari, representante de la provincia de Juzestán en la asamblea de expertos, según la agencia de noticias Isna.

Otro miembro del órgano, Mohamad Mehdi Mirbagheri, confirmó en un video difundido por la agencia Fars que se ha adoptado una "opinión firme, que refleja la posición mayoritaria".

Mojtaba Jamenei Foto: Especial.

Sugieren que Mojtaba Jamenei, hijo del líder fallecido, es el elegido

Uno de los miembros sugirió que el hijo del fallecido Alí Jamenei ocuparía el cargo.

El nombre de Mojtaba Jamenei ha circulado entre los posibles sucesores de su padre, quien se convirtió en líder supremo en 1989.

Es el cargo de máxima autoridad política y religiosa en Irán y tiene la última palabra sobre todos los asuntos del Estado.

Con información de AFP.

¿Cómo se elige al líder supremo de Irán?

El mecanismo está previsto en la Constitución de la República Islámica de Irán, aprobada por referéndum en diciembre de 1979 y reformada de manera sustancial en julio de 1989. Dos artículos concentran el núcleo del proceso: el 109, que establece los requisitos del cargo, y el 111, que regula la sucesión.

Se forma un Consejo Provisional integrado por el Presidente de la República, el jefe del Poder Judicial y un jurista del Consejo de Guardianes. Su función es garantizar estabilidad y continuidad administrativa.

La decisión definitiva corresponde a la Asamblea de Expertos, un órgano compuesto por 88 clérigos elegidos por voto popular, aunque previamente filtrados por el propio sistema para asegurar alineación ideológica. Basta una mayoría simple de los miembros presentes para nombrar al nuevo Líder Supremo.

No hay campañas públicas ni deliberaciones abiertas. La discusión ocurre a puerta cerrada.

El líder supremo debe ser un clérigo según el sistema iraní devilayat-e faqih: tutela del jurista islámico.

Con información de Alexandro Medrano.

*mcam