Avión ruso evacúa de Líbano a 117 iraníes, incluidos diplomáticos

Durante la noche del sábado al domingo, más de 100 ciudadanos iraníes, incluidos diplomáticos, fueron evacuados desde Beirut, mientras que en Teherán ataques a infraestructura petrolera provocaron incendios masivos que cubrieron la capital iraní con humo negro.

Los hechos ocurren en el noveno día del conflicto desencadenado por ataques de Israel y Estados Unidos, y en medio de tensiones crecientes entre Irán, Israel y el movimiento libanés Hezbolá.

Un alto funcionario del gobierno libanés confirmó a la agencia AFP que 117 iraníes fueron evacuados desde el Aeropuerto Internacional de Beirut a bordo de un avión ruso.

Entre los evacuados se encontraban diplomáticos y empleados de la embajada de Irán en Líbano, quienes abandonaron el país tras el deterioro de la seguridad en la capital libanesa.

El vuelo partió durante la madrugada con destino inicial a Turquía, aunque las autoridades no precisaron el destino final de los pasajeros.

De acuerdo con el funcionario, la embajada iraní notificó previamente a las autoridades libanesas sobre la operación de evacuación.

El avión también trasladó los cuerpos de un diplomático iraní fallecido durante la guerra, así como los de su esposa y sus tres hijos.

Líbano restringe actividades vinculadas a Irán

El contexto de la evacuación coincide con una decisión reciente del gobierno libanés.

Las autoridades anunciaron que queda prohibida cualquier actividad militar de los Guardianes de la Revolución iraní en territorio libanés. Además, se impuso la obligación de visado para ciudadanos iraníes que ingresen al país.

La medida busca aumentar el control sobre el movimiento chiita libanés Hezbolá, considerado un aliado estratégico de Irán y que mantiene presencia militar en el sur del Líbano.

De acuerdo con fuentes de seguridad libanesas citadas por AFP, Hezbolá cuenta con oficiales de enlace iraníes, lo que ha elevado la tensión con Israel.

Israel intensifica ataques en Beirut

La escalada militar se reflejó también en la capital libanesa.

El ejército israelí confirmó un ataque aéreo contra un hotel ubicado en el paseo marítimo de Beirut, marcando la primera ofensiva directa contra el centro de la ciudad desde el inicio de la guerra.

Según el comunicado militar israelí, el objetivo fue comandantes del Cuerpo de Líbano de la Fuerza Quds, la división encargada de operaciones exteriores de los Guardianes de la Revolución iraní.

El Ministerio de Salud del Líbano informó que el ataque dejó cuatro personas muertas y al menos diez heridas.

Israel también afirmó haber eliminado días antes al oficial de enlace de la Fuerza Quds para Líbano, durante una operación en Teherán.

Las autoridades libanesas estiman que los bombardeos israelíes han dejado cerca de 400 muertos en el país desde el inicio de la ofensiva.

Incendios en depósitos petroleros oscurecen Teherán

Mientras tanto, en Teherán, la población despertó el domingo bajo una escena inusual.

Espesas columnas de humo negro provenientes de depósitos de combustible incendiados cubrieron la ciudad, provocando una oscuridad parcial incluso en pleno día.

Testigos relataron a la AFP que muchos conductores tuvieron que circular con las luces encendidas en avenidas principales como Valiasr, una de las arterias más largas de la capital iraní.

Las autoridades confirmaron que cuatro depósitos de petróleo y un centro logístico petrolero fueron alcanzados por bombardeos, provocando incendios que continuaban activos más de 12 horas después del ataque.

El saldo preliminar es de al menos seis muertos y 20 heridos.

Riesgos tóxicos y racionamiento de gasolina

La Media Luna Roja iraní advirtió que los incendios liberaron grandes cantidades de hidrocarburos tóxicos, azufre y óxidos de nitrógeno al aire.

Las autoridades recomendaron a los habitantes permanecer en sus casas debido al riesgo de irritación en ojos y vías respiratorias.

Además, el gobernador de la provincia de Teherán, Mohammad Sadegh Motamedian, informó que la distribución de gasolina fue temporalmente suspendida.

Posteriormente se restableció con un límite de 20 litros por vehículo, lo que provocó largas filas en estaciones de servicio.

Teherán resiste el impacto del conflicto

Durante los primeros días del conflicto, la capital iraní parecía una ciudad semivacía, pero la actividad comenzó a recuperarse.

Según estimaciones de la ONU, alrededor de 100 mil personas abandonaron Teherán desde el inicio de la guerra.

Sin embargo, la mayoría de los más de 10 millones de habitantes de la capital permanecen en la ciudad, donde comercios y calles comienzan a reactivarse pese a las condiciones de emergencia.

Los ataques a instalaciones petroleras marcan la primera vez desde el inicio de la actual guerra que infraestructura energética en Irán es bombardeada directamente.

No obstante, incidentes similares ocurrieron en junio de 2025 durante la llamada “guerra de los 12 días”, cuando Israel también atacó depósitos de combustible en Teherán.

El nuevo episodio incrementa el temor a una expansión regional del conflicto, que ya involucra operaciones militares en Irán, Líbano e Israel.

