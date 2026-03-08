Noruega investiga como acto terrorista explosión en embajada de EU en Oslo

La policía de Noruega inició una investigación a gran escala después de que una explosión con explosivos sacudiera la Embajada de Estados Unidos en Oslo durante la madrugada del domingo, causando daños materiales en la entrada de la sección consular, aunque no se reportaron personas heridas.

El incidente ocurrió aproximadamente a la 1:00 de la madrugada (00:00 GMT) en el recinto diplomático ubicado en el oeste de Oslo, lo que provocó una rápida movilización policial, incluyendo escuadrones antibombas, drones, helicópteros y perros especializados para revisar el edificio y sus alrededores.

Las autoridades confirmaron que buscan a uno o varios sospechosos, mientras se recopilan testimonios y pruebas en la zona.

Investigación en fase inicial

El portavoz policial Michael Dellemyr explicó que las autoridades no revelarán detalles sobre el origen de la explosión ni el tipo de daños, debido a que el incidente ocurrió en una representación diplomática extranjera, lo que requiere protocolos especiales.

“Podemos confirmar que hubo una explosión. Las investigaciones están todavía en una fase inicial y actualmente estamos interrogando a testigos”, señaló el portavoz.

Posteriormente, Frode Larsen, jefe de la unidad de investigación de la policía de Oslo, afirmó que una de las hipótesis de trabajo es que se trate de un acto terrorista, aunque otras posibilidades continúan siendo evaluadas.

Es natural analizar este hecho dentro del contexto de la actual situación de seguridad internacional, y que pueda tratarse de un ataque deliberado contra la embajada de Estados Unidos”, declaró Larsen en conferencia de prensa.

Testigos relatan fuerte estruendo

Vecinos del sector cercano a la estación de metro Holmen y al área de Makrellbekken describieron el momento de la explosión como un estallido extremadamente fuerte que sacudió edificios cercanos.

Carl Fernandez Hoff, residente de 21 años que vive cerca de la embajada, relató que escuchó “un estruendo brutal que hizo temblar toda la casa”, lo que generó temor entre los habitantes de la zona.

Otro vecino, Magnus Dæhlen, explicó que la detonación fue tan potente que hizo vibrar el edificio donde vive, aunque al asomarse por la ventana no logró ver a personas ni vehículos sospechosos.

Anna Gilbo, quien también reside en el área, indicó que varios vecinos salieron a la calle tras escuchar el estallido.

Algunos pensaban que era el inicio de una guerra”, comentó al describir la escena, donde también se observó una columna de humo que salía del edificio diplomático.

Zona acordonada y operación de seguridad

Tras la explosión, la policía cerró Sørkedalsveien, una de las principales vías cercanas a la embajada, desde Njårdhallen hasta Smestadkrysset, restringiendo tanto el tránsito vehicular como el acceso peatonal.

Horas después, las autoridades informaron que no se encontraron más artefactos explosivos, por lo que la zona fue considerada segura, aunque las investigaciones continúan.

El polideportivo Njårdhallen, ubicado frente a la embajada, suspendió todas sus actividades programadas para el domingo, incluidas clases de gimnasia infantil, partidos de tenis y encuentros de balonmano.

Su directora general, Kari Uglem, explicó que la decisión se tomó para garantizar la seguridad de los niños y las familias, pese a que la policía indicó que el área estaba bajo control.

¿Está relacionado con Oriente Medio?

El incidente ocurre en un momento de alta tensión internacional, tras recientes ataques militares de Israel y Estados Unidos contra Irán, que han elevado el nivel de alerta en varias misiones diplomáticas estadounidenses.

Sin embargo, la policía noruega señaló que no existen indicios concluyentes que vinculen la explosión con ese conflicto.

No lo asociamos por ahora con la guerra. Es demasiado pronto para establecer esa conexión”, explicó Dellemyr.

Aun así, los investigadores no descartan ninguna hipótesis mientras continúan recopilando información.

Reacción del gobierno

El ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, condenó el incidente y afirmó que el gobierno se puso en contacto con funcionarios de la embajada estadounidense para expresar su apoyo.

El ataque es un acto inaceptable que nos tomamos muy en serio. La seguridad de las misiones diplomáticas es extremadamente importante para Noruega”, indicó el ministro en un comunicado.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Oslo remitió todas las preguntas al Departamento de Estado de Estados Unidos, que hasta el momento no ha emitido comentarios oficiales.

Las autoridades pidieron a la población que proporcione cualquier información relevante sobre movimientos sospechosos en la zona de Makrellbekken entre la medianoche y las dos de la madrugada del domingo.

Mientras tanto, la policía mantiene un operativo de vigilancia y análisis forense en el área del incidente para determinar la naturaleza del explosivo y la identidad de los responsables.

