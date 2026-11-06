Renuncia fiscal que dirigía investigación sobre supuesta conspiración contra Trump

Jason Reding Quiñones, fiscal federal con sede en el sur de Florida y encargado de dirigir una amplia investigación sobre una presunta conspiración contra los adversarios del presidente Donald Trump, renunció al Departamento de Justicia de Estados Unidos, informó el fiscal general Todd Blanche.

El funcionario también anunció la salida de John Eisenberg, quien supervisaba la División de Seguridad Nacional de la dependencia.

Reding Quiñones y Eisenberg son el segundo y tercer alto funcionario del Departamento de Justicia que abandonan sus cargos después de las victorias de los demócratas en las elecciones de medio término. El jueves se había anunciado la renuncia de Harmeet Dhillon, aliada de Trump y titular de la División de Derechos Civiles.

La investigación sobre la supuesta conspiración contra Trump

Reding Quiñones era el último de varios abogados cercanos al presidente que se apartaron de la llamada investigación de la “gran conspiración”, impulsada por el Departamento de Justicia para determinar si funcionarios de inteligencia y otros integrantes del Gobierno participaron en un presunto esfuerzo criminal para vulnerar los derechos civiles de Trump desde su campaña presidencial de 2016.

La investigación ha involucrado a diversos adversarios del mandatario, quienes han enfrentado disputas legales relacionadas con citaciones y testimonios ante un gran jurado. Sin embargo, hasta ahora no ha derivado en acusaciones penales.

De acuerdo con información publicada por ABC News, la falta de resultados ha generado frustración en Trump y entre otros altos funcionarios del Departamento de Justicia.

Al anunciar su renuncia, Blanche reconoció su trabajo en otras áreas de seguridad y combate al delito.

“Agradecemos el liderazgo de Jason en la lucha contra la delincuencia violenta, el narcotráfico, la trata sexual y la delincuencia transnacional”, escribió el fiscal general en una publicación en redes sociales.

John Eisenberg y los cambios en Seguridad Nacional

La segunda salida anunciada por Blanche fue la de John Eisenberg, quien encabezaba la supervisión de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia.

Eisenberg fue una de las figuras centrales del escándalo relacionado con Ucrania que derivó en el primer juicio político contra Donald Trump, durante su primer mandato.

Durante su gestión, la División de Seguridad Nacional experimentó una importante redistribución de personal. Trabajadores que participaban en investigaciones y casos relacionados con terrorismo, espionaje e injerencia extranjera fueron reasignados a las prioridades de la administración Trump en materia de control migratorio.

La división también intervino en el proceso por documentos clasificados contra John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional, quien se declaró culpable a principios de este año. Además, participó en algunas investigaciones sobre filtraciones de información que derivaron en citaciones judiciales dirigidas a varios periodistas.