Pornhub en la mira de Reino Unido por miedo de que los menores accedan a pornografía

El regulador británico Ofcom abrió una investigación contra Aylo, empresa matriz de Pornhub, para determinar si el servicio cumple con las obligaciones establecidas por la Online Safety Act 2023 para impedir que menores accedan a contenido pornográfico.

La investigación fue abierta el 22 de septiembre de 2026 y busca establecer si Aylo ha cumplido con su obligación de utilizar mecanismos de verificación de edad altamente eficaces. Ofcom señaló que también revisará las obligaciones relacionadas con las evaluaciones de acceso de menores.

El regulador británico indicó que existen dudas sobre si Aylo verificó y probó suficientemente su nuevo sistema de control de edad antes de implementarlo, así como sobre su eficacia para impedir que los menores encuentren material pornográfico.

La Online Safety Act establece que los servicios que ofrecen contenido pornográfico y que pueden ser utilizados por menores deben implementar mecanismos de control de edad considerados altamente eficaces. Estas obligaciones comenzaron a aplicarse en materia de verificación de edad desde el 25 de julio de 2025.

Ofcom precisó que la investigación se concentra en las obligaciones de Aylo y no en la manera en que Apple aplica sus propios mecanismos de control de edad.

Pornhub recurrió al sistema de Apple en Reino Unido

El caso se produce después de que Pornhub restringiera el acceso a nuevos usuarios en Reino Unido en febrero, en medio de la entrada en vigor de las nuevas exigencias de verificación de edad.

Posteriormente, el sitio volvió a permitir el acceso desde iPhone y iPad, utilizando el sistema de verificación de edad de Apple disponible en Reino Unido. Entre las opciones contempladas se encuentran la comprobación mediante tarjeta de crédito o el escaneo de una identificación.

Los usuarios que no completan la verificación quedan sujetos a los filtros de contenido establecidos para cuentas de menores.

Ofcom sostiene, sin embargo, que la legislación británica coloca en el proveedor del servicio la responsabilidad de garantizar que cualquier mecanismo utilizado para comprobar la edad sea “altamente eficaz”.

La pantalla de una PC muestra la advertencia de restricción de edad del sitio web Pornhub. AFP

Aylo anuncia que colaborará con la investigación

Aylo informó que “cooperará plenamente con la investigación” de Ofcom y defendió el mecanismo utilizado mediante los dispositivos de Apple.

La empresa considera que el sistema de Apple ofrece una protección considerablemente mayor que otros métodos de verificación de edad disponibles actualmente en el mercado británico.

El procedimiento abierto por Ofcom todavía no representa una conclusión definitiva sobre el cumplimiento o incumplimiento de Aylo. El regulador deberá analizar la información correspondiente y determinar si existen infracciones a las obligaciones establecidas en la legislación.

Reino Unido endureció las reglas para los sitios para adultos

La investigación contra Pornhub forma parte de una estrategia más amplia de Ofcom para hacer cumplir las disposiciones de la Online Safety Act 2023 dirigidas a proteger a menores frente al contenido pornográfico.

El regulador británico mantiene investigaciones contra distintos proveedores de servicios para adultos por cuestiones relacionadas con la verificación de edad. En uno de los casos, Ofcom determinó en 2026 que Youngtek Solutions incumplió sus obligaciones y estableció una multa de 500 mil libras esterlinas.

En otro procedimiento, Ofcom determinó que 8579 LLC incumplió las obligaciones relacionadas con la verificación de edad y le impuso una sanción de 50 mil libras esterlinas.

Pornhub ya había cuestionado la legislación británica

Antes de la investigación actual, Aylo había anunciado que restringiría el acceso a Pornhub en Reino Unido debido a las nuevas reglas de la Online Safety Act.

La compañía sostuvo entonces que el sistema creado por la legislación no cumplía adecuadamente con el objetivo de proteger a los menores y argumentó que las restricciones podían desplazar a los usuarios hacia sitios con menores controles.

Datos citados por Ofcom mostraron que el tráfico de Pornhub disminuyó algo menos de un tercio durante el primer mes de aplicación de las nuevas reglas, en un contexto marcado por usuarios que no completaron o no pudieron completar los controles de edad.

El regulador también ha señalado que Pornhub es el sitio para adultos más visitado en Reino Unido, con una participación aproximada de 6% del mercado, de acuerdo con los datos referidos en el material de Ofcom.