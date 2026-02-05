Globos con gas estallan en un ascensor de Mumbai; video se vuelve viral

Dos personas resultaron gravemente heridas en India luego de que globos cargados con gas explotaran dentro del ascensor de un edificio residencial mientras eran transportados. El impactante video del momento fue captado la noche del lunes 2 de febrero de 2026 y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Dónde ocurrió el incidente

El hecho se registró en el edificio Anmol Tower, ubicado en el sector de Goregaon West, en Mumbai (Bombay), India. Las imágenes muestran cómo, segundos después de cerrarse las puertas del ascensor, se produce una violenta explosión que envuelve el espacio cerrado.

Personas lesionadas

De acuerdo con los reportes oficiales, las víctimas fueron identificadas como:

Himani Tapriya , estudiante de 21 años , quien sufrió quemaduras en el brazo, cuello y abdomen .

, estudiante de , quien sufrió . Raju Kumar Mahato, empleado de 32 años encargado de la entrega de los globos.

Ambos fueron trasladados a un centro médico para recibir atención especializada.

Sospechas sobre el gas utilizado

Aunque este tipo de globos normalmente se llena con helio, un gas noble no inflamable, las autoridades sospechan que en este caso se utilizó hidrógeno, una alternativa más barata pero altamente inflamable, lo que habría provocado la explosión dentro del ascensor.

El hidrógeno presenta un rango de explosividad en aire de aproximadamente 4% a 75% y una energía mínima de ignición cercana a 0.02 milijulios, lo que implica que una simple chispa eléctrica o descarga estática puede detonar una mezcla confinada. En contraste, el helio no representa riesgo de combustión.

Riesgos en espacios cerrados y consecuencias legales

En espacios cerrados como un ascensor, con ventilación limitada, la acumulación de hidrógeno incrementa de forma exponencial el riesgo de deflagración. En India, el Gas Cylinders Rules, 2016 establece requisitos estrictos para el llenado, almacenamiento y transporte de gases comprimidos, incluyendo la prohibición de manipular gases inflamables sin medidas de seguridad certificadas.

Tras el incidente, las autoridades locales abrieron un caso por negligencia contra el dueño de la tienda de globos que suministró el material. Este tipo de hechos suele tipificarse como negligencia cuando se emplean alternativas más baratas y peligrosas sin informar ni proteger a terceros, especialmente en edificios residenciales.

El video se volvió viral por la violencia de las imágenes y funciona como un recordatorio contundente de los peligros que implica transportar materiales inflamables en espacios cerrados y sin ventilación adecuada.

«pev»