Redadas de ICE disparan el precio de la carne en EU por escasez de trabajadores

Asociaciones de ganaderos de por lo menos tres de los estados con mayor producción de carne en Estados Unidos han advertido que las redadas de ICE han provocado una crisis el sector que se refleja en aumento en los precios de la carne al consumidor.

Cerca de la mitad de los trabajadores de la industria de la carne son inmigrantes, en su mayoría latinos, pero muchos empleados con condición migratoria en regla han abandonado sus puestos por temor a que el ICE ignore que están legalmente en el país y los deporte, de acuerdo con asociaciones.

Esos temores han llevado a escasez de mano de obra en Texas, Oklahoma y Kansas, donde los ganaderos advierten que a la falta de trabajadores se suma el aumento en los precios del combustible para distribuir la carne.

Las tres asociaciones advirtieron que el temor a las redadas retrasa el envío de miles de cabezas de ganado.

En el mercado, la carne molida alcanza ahora un precio de unos siete dólares por libra, de cerca de medio kilogramo; esto es por lo menos un diez por ciento de aumento con respecto al precio de hace un año.

Las asociaciones de ganaderos de esos tres estados dijeron en comunicado conjunto que las “operaciones de Inmigración y Control de Aduanas han provocado retrasos en el envío de miles de ganado, lo que ha provocado millones de dólares en ingresos perdidos”.

Advirtieron que las redadas de ICE han interrumpido las operaciones en corrales de engorde, procesadores lácteos, compañías de suministros y granos, y centros de transporte hacia y desde la industria de la carne.

Scarlett Mabinger, portavoz de la Asociación de Ganado de Kansas, dijo que muchos miembros reportan un aumento en las ausencias laborales en sus negocios después de que estas comunidades notaron un aumento en los oficiales federales de inmigración esta semana.

El Departamento de Seguridad (DHS) confirmó que lleva a cabo operaciones en zonas rurales de esos tres estados en busca de inmigrantes con antecedentes penales.