Muere mexicano en persecución de ICE en Michigan; congresista exige investigación

Un hombre identificado como Mario David Coronado Juárez falleció el pasado domingo en Grand Rapids, Michigan, tras chocar contra un árbol mientras huía de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El accidente ocurrió alrededor de las 7:10 de la mañana en la zona de Century Ave SW y McKendrick Street SW, donde el vehículo se incendió después del impacto. Coronado Juárez, único ocupante, fue declarado muerto en el lugar.

El Departamento de Policía de Grand Rapids (GRPD) informó que la persecución fue iniciada por agentes federales de ICE, aunque subrayó que la policía local no tuvo participación previa ni conocimiento del operativo. Debido a la complejidad del caso, el jefe del GRPD solicitó la intervención de la Policía Estatal de Michigan (MSP) para esclarecer la cronología y las circunstancias del incidente.

La congresista demócrata por Michigan, Hillary Scholten, envió una carta al director interino de ICE, David Venturella, en la que exigió una investigación transparente y respuestas inmediatas. “

Ninguna parada de tránsito debería terminar en una muerte. Algo salió mal, y necesitamos saber qué y cómo”, afirmó Scholten en su comunicado.

La legisladora pidió confirmar si ICE u otra agencia federal estuvo involucrada en la persecución y solicitó detalles sobre la razón del intento de detención, la existencia de órdenes previas contra Coronado Juárez, la naturaleza de la persecución, el número de agentes y vehículos participantes, y si estos estaban identificados o en incógnito.

También exigió que se preserven todas las grabaciones de cámaras corporales y de tablero, así como los informes oficiales relacionados con el accidente. Scholten fijó como plazo el 27 de septiembre para recibir una respuesta escrita y solicitó una sesión informativa inmediata para la delegación del Congreso de Michigan.

El caso se suma a una serie de muertes ocurridas durante operativos de ICE. Hasta el 15 de julio, se habían registrado 10 fallecimientos en 16 meses, incluido un incidente en Florida en el que un hombre de 28 años murió mientras intentaba escapar de agentes federales.

La congresista Scholten advirtió que el propósito de las fuerzas de seguridad federales debe ser garantizar comunidades más seguras y que este tipo de hechos ponen en duda la legitimidad de los procedimientos.