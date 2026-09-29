EU revoca visas a 27 altos cargos de naciones aliadas

Estados Unidos canceló las visas del fiscal general boliviano, jueces, altos funcionarios y empresarios de ese país, así como de Colombia, Ecuador y Perú a los que acusa de corrupción, vínculos con el narcotráfico o de conspirar contra sus respectivos gobiernos.

La retirada de visas a esos altos cargos y a sus familias forma parte de los compromisos asumidos en la alianza Escudo de las Américas, creada por iniciativa del presidente Donald Trump en marzo de este año, explicó el comunicado del Departamento de Estado.

Esta política restringe la expedición de visas para los ciudadanos extranjeros —y sus familiares directos— que socaven a un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región”, añadió.

“Socavar a un gobierno elegido democráticamente es una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas, y no será tolerado”, advirtió el comunicado.

Estados Unidos advierte que habrá nuevas medidas

El subsecretario de Estado estadunidense Christopher Landau defendió que el Escudo de las Américas pretende pasar de los compromisos políticos a actuaciones concretas y advirtió de que habrá nuevas medidas.

El Escudo no es sólo palabras; es acción y resultados”, declaró en un mensaje en redes sociales.

El presidente del Senado de Bolivia, Diego Ávila, señaló que las acusaciones “exigen una respuesta seria”. Resaltó que “una denuncia no es una sentencia y ningún ciudadano puede ser condenado sin pruebas”, aunque consideró “necesario” que el fiscal general “se aparte del ejercicio de sus funciones” mientras se aclaran las acusaciones en su contra.

Fiscal general de Bolivia, entre los sancionados

Entre los sancionados en Bolivia están el fiscal general Roger Mariaca. Durante su postulación a fiscal general fue cuestionado por el retraso de varios casos judiciales cuando era fiscal de Santa Cruz, entre ellos el del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo y socavan las instituciones democráticas”, explicó el comunicado.

También son sancionados el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero y Martín Irusta, fiscal que ejerció antes de abogado del expresidente Evo Morales.

El sancionado coronel de Policía Frans Cabrera ha sido investigado por supuestos nexos con el narcotráfico y por ralentizar investigaciones.

Otros nueve bolivianos quedaron imposibilitados de recibir la visa en caso de solicitud.

Cuatro ciudadanos ecuatorianos que el comunicado no identifica también quedaron sancionados.

Colombia y Perú también aparecen entre los afectados

De Colombia, los afectados son Euclides Torres, un empresario del sector energético, relacionado con la presunta financiación ilegal de la campaña electoral del ahora expresidente Gustavo Petro, y la senadora Martha Isabel Peralta.

La lucha apenas empieza; pronto se ampliará no sólo en número, sino también en decisiones administrativas”, advirtió el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en la red social X.

En Perú, el sancionado es Juan Carlos Núñez, juez del primer circuito constitucional, conocido por una sentencia que favoreció a Cosco Shipping, una empresa china que opera el puerto de Chancay.

¿Quiénes son los funcionarios a quienes EU les retiró las visas?

BOLIVIA

Roger Mariaca (fiscal general).

Israel Ramiro Campero (fiscal).

Martín Irusta (magistrado).

Rodrigo Vedia (juez instructor).

Albania Chane (fiscal).

Alberto Zeballos (fiscal).

Rosario Flores (fiscal).

Álvaro Nava (fiscal).

José Luis Iriarte (empresario).

Frans Cabrera (coronel de Policía).

COLOMBIA

Euclides Torres (empresario).

Martha Isabel Peralta (senadora).

PERÚ

Juan Carlos Núñez (juez).

ECUADOR

Cuatro ciudadanos no identificados.

Con información de AFP y DPA.

*mcam