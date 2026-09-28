Caravana migrante genera polémica electoral en EU mientras recorre México rumbo a la frontera

Una caravana migrante que presuntamente recorre México rumbo a la frontera estadunidense ha comenzado a generar una polémica al vincularla directamente con las elecciones que tendrán lugar el 3 de noviembre en Estados Unidos.

No hemos visto ninguna caravana dirigiéndose a la frontera de Estados Unidos en varios años, ¿por qué ahora? Oh, sí, hay unas elecciones en camino y el Partido Republicano necesita asustarte para que votes porque nada más está funcionando”, dijo la excongresista Majorie Taylor Green en la plataforma X.

Green retomó un comentario de un periodista independiente que publicó un breve video de esa caravana migrante con el comentario de que “alguien está incentivando este movimiento; esto no es orgánico”.

La caravana “Fe y esperanza” habría partido el 20 de septiembre de San Pedro Sula, en Honduras, con unos 300 migrantes rumbo a un punto no específico de la frontera mexicana con Estados Unidos.

Migrantes de Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Haití en caravana

Habría reanudado la marcha este lunes desde Tapachula con unos 600 migrantes de Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Haití.

Algunos medios digitales que apoyan las iniciativas del presidente Trump coinciden por su parte en que los migrantes se dirigen a la frontera con la “esperanza de que una mayoría demócrata en el congreso y el senado”, como resultado de las elecciones de noviembre, lleve a una política de “fronteras abiertas” a la migración.

En medios se ha publicado que políticos cercanos al presidente le han pedido que decrete estado de emergencia para cancelar las elecciones. El presidente Trump ya ha decretado emergencia nacional por seguridad en respuesta a caravanas migrantes durante su primer periodo de gobierno.

El Departamento de Seguridad (DHS) respondió con el mensaje en redes de que “llegó nuestra hora”, con video y foto del legendario defensor profundo de las Águilas de Filadelfia –y después de los Broncos de Denver– Brian Dawkins.

Este lunes la FLN y fanáticos del legendario safety exigieron que ese departamento retire sus publicaciones y deje de usar la imagen de Dawkins.