Rectificación sobre información de Carlos René Pineda Sosa

En relación con la nota titulada “Presidenciable guatemalteco con vínculos con el narco: Estados Unidos le retiró la visa por tráfico de drogas”, publicada por Excélsior, este medio realiza la siguiente precisión:

La representación legal del señor Carlos René Pineda Sosa manifiesta que son falsos, inexactos y carentes de sustento probatorio los señalamientos que lo vinculan con actividades de narcotráfico, por lo que rechaza categóricamente cualquier relación con hechos ilícitos.

Asimismo, sostiene que la cancelación de una visa por parte de autoridades de Estados Unidos no constituye una resolución judicial ni acredita responsabilidad penal alguna, por lo que considera incorrecta cualquier interpretación en ese sentido.

En cuanto al documento referido en la publicación, la defensa del aludido afirma que no reconoce su autenticidad en los términos en que fue difundido.

Excélsior publica esta rectificación en cumplimiento del derecho solicitado, a efecto de que la audiencia cuente con la postura del involucrado, sin que ello implique una admisión de responsabilidad por parte de este medio respecto del contenido originalmente difundido.