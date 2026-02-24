Toman control de puertos panameños retirados a hongkonesa

CIUDAD DE PANAMÁ.— Las autoridades panameñas tomaron el control de dos puertos del canal de Panamá, tras finalizar el proceso legal que anuló su concesión a la compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings, un caso enmarcado en la tensión China-Estados Unidos.

Se trata de los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, cuyo contrato declaró inconstitucional la Corte Suprema de Justicia en enero pasado, luego de casi tres décadas en manos de la empresa.

“Esto no implica una expropiación de esos bienes, sino su utilización para garantizar la operación de los puertos hasta que se determine su real valor para las acciones que correspondan”, dijo el presidente panameño, José Raúl Mulino.

La medida fue considerada “ilegal” por Panama Ports Company (PPC), filial de Hutchison, que denunció las “acciones confiscatorias” del gobierno.

El “decreto de ocupación” dio paso a una transición de 18 meses, durante la cual los puertos serán gestionados por dos de los principales operadores de carga del mundo hasta ser adjudicados mediante licitación.

APM Terminals, subsidiaria de la danesa Maersk, administrará Balboa; mientras que Investment Limited (TiL), perteneciente al gigante MSC, operará Cristóbal.

La Corte panameña anuló los contratos por considerar que la concesión, renovada por 25 años en 2021, tenía “una inclinación desproporcionada”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había amenazado con retomar la vía bajo el argumento de que China la controlaba a través de Hutchison.