Hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un se empodera

SEÚL.— La influyente política norcoreana Kim Yo-jong, hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, fue ascendida dentro de la estructura del partido gobernante durante el congreso quinquenal de la organización.

El Comité Central del Partido de los Trabajadores nombró a Kim Yo-jong, hasta entonces subdirectora de departamento, como directora de departamento de pleno derecho, anunció la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), órgano oficial del país.

El domingo, Kim Jong-un fue reelegido por unanimidad por el partido para el cargo supremo de secretario general, informaron los medios oficiales.

Kim Yo-jong ha sido durante mucho tiempo una de las lugartenientes más cercanas de su hermano y una de las mujeres más influyentes del régimen norcoreano.

Nacida a finales de la década de 1980, según el gobierno sudcoreano, es uno de los tres hijos que tuvo el padre y predecesor de Kim, Kim Jong Il, con su tercera pareja conocida, la exbailarina Ko Yong Hui.

Fue educada en Suiza junto a su hermano y ascendió rápidamente en la jerarquía de gobierno una vez que él heredó el poder tras la muerte de su padre en 2011.

Corea del Norte también utiliza con frecuencia su nombre para emitir comunicados en los que el país expone sus posturas o critica a Corea del Sur y a Estados Unidos.

Miles de cuadros de élite han acudido a la capital, Pyongyang, para el congreso que durará varios días y durante el cual se espera que el líder Kim revele la siguiente fase del programa de armas nucleares de Corea del Norte.