Reclutadores en busca de nuevos soldados rusos para la guerra en Ucrania comenzaron a comprar bases de datos de potenciales mercenarios en un nuevo negocio en el que intervienen agencias de marketing.

Durante estos tres años de guerra en Ucrania, el reclutamiento de rusos para el frente se convirtió en un mercado muy activo, donde un solo contrato firmado podría redituar tanto al cliente como al contratista.

Los reclutadores pueden ser veteranos militares, exgerentes de recursos humanos o hasta madres con licencia de maternidad que han aprendido a diseñar anuncios llamativos y publicarlos en redes sociales.

Pero debido a la intensa competencia y a la moderación más estricta de anuncios de reclutamiento militar en la red social rusa

VKontakte, en el sitio de anuncios Avito y en Telegram, los reclutadores han comenzado a comprar bases de datos con números de teléfono en busca de nuevos soldados, según descubrió el sitio ruso exiliado Verstka.

Las bases de datos Incluyen a hombres que han visitado sitios sobre SVO (Operación Militar Especial, nombre dado en Rusia a la invasión de Ucrania), que han solicitado ayuda a organizaciones de microfinanzas o han estado en las listas de deudores del Servicio Federal de Impuestos.

Agencias de marketing amasan los contactos de candidatos idóneos —como deportistas, militares retirados, desempleados— y los ponen a la venta a un reclutador.

El precio de un contacto considerado de buena calidad oscila entre 1,600 y 2,800 rublos (386 a 645 pesos mexicanos).

Al ofrecer sus servicios a los reclutadores, el proveedor de contactos destaca que ya no tendrán que invertir en publicidad, tráfico web ni desarrollo de sitios web.

Algunas empresas ofrecen plantillas de 100 contactos con una tasa de 4% a 6% de éxito en personas reclutadas. Verstka menciona el caso de un reclutador que invirtió 150 mil rublos (34 mil pesos mexicanos) y ganó 350 mil (850 mil pesos) enviando una sola persona a la guerra.

Los reclutadores pueden ganar hasta un millón de rublos (228 mil pesos mexicanos) si envían un soldado a una misión especial.

¿Cómo obtienen los contactos? Existen servicios especializados que eliminan el anonimato de los usuarios. Basta con que visiten un sitio web para que sus contactos (correo, número de teléfono o redes sociales) se añadan a bases de datos.

Las agencias de marketing recopilan contactos de potenciales candidatos y los transfieren a los reclutadores. Éstos realizan preguntas, como su estado de salud y antecedentes penales, y presentan las condiciones económicas y laborales.

Este negocio no está exento de fraudes. Algunos reclutadores denuncian que los proveedores venden números telefónicos que nunca han mostrado interés en el servicio militar o contactos que ya han sido utilizados por otras agencias.

“Por lo general, es una estafa total”, le comentó Alexander, un reclutador privado que lleva dos años trabajando en el reclutamiento militar, a Verstka.

“El vendedor no ofrece garantías y puede que simplemente venda una base de datos de números para llamadas en frío o números usados de otras agencias. Afirman garantizar el reemplazo, pero no lo hacen, o te dan la misma basura”.

También es tan alta la competencia, que es mejor que los reclutadores contacten lo más pronto posible a los potenciales soldados y ofrecerles los mejores puestos en la guerra, como electricistas o cocineros.

“Me ha pasado que lo he pospuesto, he llamado al día siguiente y el candidato me ha dicho: ‘Ya estoy en un avión’”, confesó Vladimir, otro reclutador, a Verstka.

En junio de 2026, medios independientes rusos en el exilio informaron de la carencia de soldados para la guerra y las dificultades para reclutar mercenarios.

El portal en ruso Vaschnyje Istorii, con sede en Letonia, aseguró que la tasa de reclutamiento de soldados temporales se redujo a más de la mitad en el último trimestre de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior, y siguió disminuyendo en 2026.

Una fuente de Verstka en Moscú informó que la ciudad había enviado 1,708 personas al frente en abril de este año, unos mil hombres menos que en el mismo período del año anterior.

Rusia y Ucrania sostendrán el martes y el miércoles conversaciones trilaterales mediadas por Estados Unidos en Abu Dabi para poner fin al conflicto.