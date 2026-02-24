Heladas en EU afectan a 40 millones; alerta en 8 estados

NUEVA YORK.– Más de 40 millones de personas enfrentan una intensa nevada en el noreste de Estados Unidos.

Además, un total de seis mil vuelos con origen o destino a la Unión Americana habían sido cancelados y otros cientos sufrían retrasos, según el sitio de seguimiento FlightAware.

Asimismo, otros dos mil viajes programados para hoy fueron cancelados.

Tan es así que los gobernadores de ocho estados de la región declararon una situación de emergencia. Se trata de Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Rhode Island.

Con hasta 90 centímetros de nieve y ráfagas de 90 kilómetros por hora, la tormenta provocó el corte de electricidad en miles de hogares y negocios de la región, especialmente en la ciudad de Nueva York.

“Según las previsiones actuales, lo peor ya pasó”, anunció el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Ayer, en Boston y Nueva York, las autoridades suspendieron las clases.

El servicio meteorológico nacional también alertó por riesgo de inundaciones en ciertas zonas de los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Massachusetts.

En toda la región, escuelas, servicios municipales, comercios e incluso la sede de Naciones Unidas en Manhattan permanecieron cerrados durante la jornada.