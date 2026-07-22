Andy Burnham elimina IVA a la luz doméstica; primera medida

LONDRES.

El nuevo primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, afirmó que dirigirá un “ejecutivo enfocado en reducir el costo de vida”, tras haber anunciado antes una rebaja del impuesto de la luz para mejorar el poder adquisitivo de sus conciudadanos.

Burnham, de 56 años, situado ideológicamente más a la izquierda que su predecesor, el también laborista Keir Starmer, al que sustituyó el lunes, anunció ayer la eliminación del impuesto al valor agregado (IVA) de las facturas eléctricas de los hogares a partir de octubre para aliviar el costo de vida a millones de personas.

“Estamos tomando acción inmediata para recortar los impuestos a la electricidad, poner más dinero en los bolsillos de la gente y restaurar la esperanza”, declaró Burnham, en la primera iniciativa de su nuevo gabinete.

La medida de ayuda se financiará mediante el abandono de un proyecto de tarjeta de identidad digital, precisó Burnham.

Tras esa primera medida, un día después de su nombramiento, Burnham señaló que su gobierno debe estar “centrado en el poder adquisitivo y reducir el costo de vida, explorando todas las vías posibles para lograrlo”.

La medida de Burnham sobre las facturas eléctricas contrasta con una decisión adoptada por Starmer, quien restringió el denominado cheque energético, una ayuda destinada a sufragar los gastos de calefacción de los pensionistas durante el invierno.