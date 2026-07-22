Apuntan a búnker iraní clandestino; no hemos terminado: Donald Trump
Donald Trump prometió ayudar “mucho” a Líbano, al recibir en la Casa Blanca al mandatario Joseph Aoun
WASHINGTON.
Estados Unidos “no ha terminado” con Irán, advirtió el presidente Donald Trump, dos semanas después de la reanudación de las hostilidades en Oriente Medio.
Trump afirmó que sus fuerzas atacarán “muy pronto” un complejo nuclear subterráneo conocido como Montaña Zapapico, cerca de Natanz, donde los servicios de inteligencia occidentales sospechan que Irán construye una planta de enriquecimiento de uranio no declarada.
Las fuerzas estadunidenses lanzaron en las primeras horas del miércoles en Teherán una nueva ola de bombardeos contra la república islámica por undécima noche consecutiva, según el Mando Central de Estados Unidos en Oriente Medio (Centcom).
Poco antes, Trump había afirmado que “no ha terminado en absoluto” su campaña contra Irán.
El mandatario también amenazó a los hutíes de Yemen y afirmó que si avanzan en el cerco a Arabia Saudita se encargará de ellos.
AYUDARÁ A LÍBANO
Donald Trump prometió ayudar “mucho” a Líbano, al recibir en la Casa Blanca al mandatario Joseph Aoun.
Aoun, el primer presidente libanés invitado a Washington desde 2009, pidió apoyo político y respaldo al ejército libanés, que ha comenzado a desplegarse en zonas del sur del país con miras a desarmar a Hezbolá.
Trump también dijo que autorizará la reanudación de vuelos directos de aerolíneas estadunidenses al Líbano, suspendidos desde hace más de 40 años.