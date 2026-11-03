¿Qué estados definirán un cambio en el gobierno de Trump en las elecciones intermedias de EU?

Estados Unidos vota este martes 3 de noviembre para renovar la Cámara de Representantes, 35 escaños del Senado y cargos estatales. El resultado decidirá cuánto poder conserva Donald Trump en la segunda mitad de su segundo mandato.

Los republicanos controlan hoy las dos cámaras. Tienen 53 de los 100 asientos del Senado y una ventaja de unos pocos escaños en la Cámara baja.

Los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro escaños en el Senado y de tres o cuatro en la Cámara, según la fuente que se consulte, para llegar a la mayoría de 218.

California concentra 10 de los 50 distritos disputados de la Cámara, según Ballotpedia, tras el rediseño de la Proposición 50. Generada con IA.

Los estados que decidirán el Senado

El análisis de la revista Time, con las calificaciones de los expertos electorales al amanecer de este martes, identifica ocho contiendas sobre las que no hay consenso: Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Michigan, Ohio, Carolina del Sur y Texas. Los demócratas tendrían que ganar al menos cuatro de ellas para tomar el control, siempre que el resto salga como se espera.

Las últimas encuestas favorecen a los demócratas en la mayoría. En Maine, Troy Jackson tiene 51 por ciento frente a 45 por ciento de la senadora republicana Susan Collins. En Ohio, el exsenador Sherrod Brown lidera con 49 por ciento contra 44 por ciento del senador Jon Husted.

En Texas, el demócrata James Talarico suma 50 por ciento y el republicano Ken Paxton 43 por ciento, según una encuesta de The New York Times y Siena. En Michigan, la misma encuestadora da a Abdul El-Sayed 53 por ciento contra 42 por ciento de Mike Rogers.

Dos contiendas son mucho más cerradas. En Alaska, Mary Peltola tiene 48 por ciento y el senador Dan Sullivan 46 por ciento. En Iowa, el demócrata Josh Turek registra 48 por ciento y la republicana Ashley Hinson 47 por ciento, en una diferencia dentro del margen de error.

En Kansas, el demócrata Adam Hamilton aventaja por 49 por ciento a 44 por ciento al senador Roger Marshall. En Carolina del Sur, la demócrata Annie Andrews y el republicano empatan en 48 por ciento en la medición de The New York Times y Siena.

Otros estados completan el mapa. En Carolina del Norte, una encuesta de la Universidad Elon del 20 de octubre da al exgobernador Roy Cooper 52 por ciento contra 39 por ciento del republicano Michael Whatley. En Georgia, el senador Jon Ossoff lidera con 48 por ciento contra 40 por ciento de Mike Collins, según el Atlanta Journal-Constitution.

En Nebraska, el senador republicano Pete Ricketts y el independiente Dan Osborn están empatados con 49 por ciento, de acuerdo con YouGov.

La Cámara se juega en pocos estados

En la Cámara, Ballotpedia identifica 50 de los 435 distritos como campos de batalla. California concentra 10, seguida de Nueva York con cuatro, y de Florida, Michigan, Pennsylvania y Texas, con tres cada uno.

Los modelos dan a los demócratas una ventaja amplia. El pronóstico de Decision Desk HQ, actualizado el 2 de noviembre, les da 84 por ciento de probabilidad de ganar la Cámara, con 241 escaños proyectados. El promedio de Silver Bulletin los ubica ocho puntos por delante en la intención de voto legislativa: 51.5 por ciento contra 42.6 por ciento.

El analista Kondik, que sigue la contienda para Sabato's Crystal Ball, fue contundente:

Sería una sorpresa absoluta que los republicanos retuvieran la Cámara a estas alturas."

En Texas, James Talarico suma 50 por ciento y Ken Paxton 43 por ciento, según The New York Times y Siena. Generada con IA.

En Pennsylvania, el republicano Scott Perry y la demócrata Janelle Stelson empatan en 48 por ciento en el distrito 10, que Perry ganó en 2024 por unos 5 mil 100 votos. En el distrito 7, el republicano Ryan Mackenzie ganó por unos 4 mil votos.

En Arizona, el republicano Juan Ciscomani enfrenta a JoAnna Mendoza en un distrito de Tucson. En Colorado, Gabe Evans ganó por menos de un punto en 2024 en un distrito que Trump también ganó. En Nueva York, Mike Lawler defiende el distrito 17, considerado empate por los tres pronosticadores.

California pesa por su nuevo mapa, rediseñado con la Proposición 50. Allí, el republicano David Valadao defiende un distrito de mayoría latina. En Wisconsin, Derrick Van Orden enfrenta una revancha con Rebecca Cooke.

Virginia será un termómetro temprano porque cierra sus casillas antes. Allí, el republicano Jen Kiggans enfrenta a la demócrata Elaine Luria en el distrito 2.

Inside Elections proyecta ganancias demócratas de 20 a 30 escaños. Kondik considera posible que el partido llegue a los 230.