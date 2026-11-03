Ossoff, la nueva promesa de los demócratas, arremete contra Trump tras ganar en Georgia

El demócrata Jon Ossoff, reelegido para el Senado por el estado de Georgia y figura emergente de cara a las presidenciales de 2028, dijo este martes que los triunfos de su partido representan el repudio de los estadunidenses a la "corrupción" e "incompetencia" de Donald Trump.

Con 39 años, Ossoff inclinó la contienda a su favor frente al republicano Mike Collins. Nacido en Atlanta, estudió en Georgetown y en la London School of Economics, y fue director ejecutivo de una productora de documentales antes de llegar al Senado en 2021, cuando derrotó al republicano David Perdue.

"Con victorias arrolladoras y contundentes, el pueblo estadunidense ha repudiado la depravación, la corrupción y la incompetencia del fracasado presidente saliente Donald Trump", dijo Ossoff en un enérgico discurso ante sus seguidores.

Una figura emergente rumbo a 2028

Ossoff ha insistido en que no "tiene ninguna intención" de lanzarse a la carrera por la Casa Blanca, pero ya despunta como una de las alternativas de los demócratas para las elecciones de 2028.

Muchos de sus seguidores con los que la AFP habló en Atlanta en los últimos días expresan abiertamente su apoyo a una eventual candidatura del senador reelegido.

Necesitamos sangre nueva" en la política, declaró la enfermera Gracie Surface, tras apoyar a Ossoff en las urnas.

Por lo pronto, Ossoff logró una holgada victoria en Georgia, un estado donde Trump se impuso en 2024. El resultado le da mayor impulso al Partido Demócrata en su intento de ganar terreno desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

El video que lo hizo viral

Durante esta campaña, Ossoff logró la atención mediática gracias en parte a su descripción de Trump en un mitin:

"Se duerme en las reuniones. Juega al golf y vende acciones. No quiere hacer el trabajo [de presidente]. Quiere construir su salón de baile y viajar con Natalie en su palacio volador (...) ofrecido por el emir de Catar."

La frase dio en el blanco. El video causó sensación en las redes sociales y, de paso, puso bajo los reflectores a Natalie Harp, la omnipresente pero poco conocida asistente de Trump.

Al margen de ese momento mediático, sus seguidores elogian su "autenticidad", su "empatía" y su capacidad para sumar apoyos más allá de las divisiones partidistas.

Incluso, Ossoff evoca la imagen del expresidente Barack Obama.

Cuando habla, me recuerda a Barack Obama (…) es auténtico", afirma Mary, una afroamericana sexagenaria que participó en la campaña puerta a puerta.

El primer triunfo de Ossoff se remonta a 2021, cuando ganó un duelo que, en principio, le era desfavorable frente al senador republicano que aspiraba a la reelección.

La promesa democrata

Jon Ossoff nació el 16 de febrero de 1987 en Atlanta, Georgia. Estudió en la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown, donde se graduó en 2009, y obtuvo una maestría en la London School of Economics en 2013. Después trabajó en la productora londinense Insight TWI, dedicada a documentales de investigación, de la que llegó a ser director ejecutivo.

Nacido en una familia judía de Atlanta, Ossoff se convirtió entonces en el senador más joven de ese periodo legislativo, con 33 años.

Su carrera política comenzó en 2017, cuando perdió la contienda por el distrito 6 de Georgia ante la republicana Karen Handel.

En enero de 2021 ganó el escaño del Senado al derrotar en una segunda vuelta al senador republicano David Perdue y se convirtió, a los 33 años, en el senador más joven de ese periodo legislativo. Este martes, a los 39, fue reelegido frente al republicano Mike Collins.