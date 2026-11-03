Byron Donalds gana en Florida y se convierte en su primer gobernador afroamericano

El candidato republicano a gobernador en Florida, Byron Donalds, ganó la elección este martes y se convirtió en el primer líder del estado de origen afroamericano, según medios.

Esa victoria supuso una consolación para los republicanos, que se enfrentaban a una larga noche, con pérdidas iniciales frente a los demócratas en las elecciones legislativas, para renovar la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

Donalds ha sido representante por Florida en Washington y es un declarado partidario del presidente Donald Trump, que lo llamó para felicitarlo, según explicó a sus partidarios.

"Ha sido un montón de sacrificio a lo largo del camino. La verdad es que en nuestro estado hay gente que está pasándolo mal. Y mi misión es asegurarme de que pueden vivir una gran vida aquí", explicó a sus seguidores.

El costo de la vida y la inflación han sido los dos grandes temas de la elección legislativa de medio mandato.

"Señor Presidente [Trump] quiero que escuche desde aquí Florida: aún somos un estado rojo", añadió el nuevo gobernador electo, en alusión al color tradicional del Partido Republicano.

Donalds reemplazará en el cargo al republicano Ron DeSantis.

Otras elecciones en el estado ratificaron victorias republicanas, aunque con más dificultades de lo previsto.

La representante María Elvira Salazar, exestrella televisiva y crítica con Trump por las redadas migratorias, renovó su escaño pero con poco más de 1.000 votos de diferencia respecto a su rival demócrata, según resultados provisionales.

Lo mismo le sucedió al representante Mario Díaz-Balart, un baluarte de la comunidad de origen cubano, que ganó en su distrito con menos de 2.000 votos.

Ashley Moody se alzó con la curul de senadora por Florida, frente a una candidata demócrata, Angie Nixon, surgida de las filas de los socialistas.