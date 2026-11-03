Elecciones en EU debilitan el dólar y provocan caídas en bolsas de Asia

Los primeros resultados de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, que apuntan a avances del Partido Demócrata, hicieron que el dólar se debilitara frente a las principales divisas y que las bolsas en Asia cayeran este miércoles por la mañana.

Hacia las 02H10 GMT, la divisa estadounidense bajaba un 0,53% frente a la japonesa, a 157,86 yenes por dólar, y un 0,40% frente a la moneda común europea, a 1,1238 euros por billete verde.

Los primeros resultados de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos apuntan a un voto de castigo contra el gobierno del republicano Donald Trump.

Mientras que los demócratas esperan con estas elecciones limitar los poderes del presidente, lograron hacerse con un primer escaño en el Senado a primera hora de la noche con la victoria de Roy Cooper en Carolina del Norte.

Para los mercados, lo que importa es "la magnitud de esta 'ola azul' (...), la distinción entre una mayoría demócrata ajustada y una victoria aplastante es fundamental", destacó Chris Weston, analista de la correduría Pepperstone.

El índice bursátil estrella japonés, el Nikkei, caía un 3,17% hasta los 61.079 puntos. En Seúl, el Kospi bajaba un 1,59%.

Taipéi también perdía un 0,28%, Sídney un 0,51% y el índice Hang Seng de Hong Kong un 0,36%.

Los mercados cayeron además arrastrados por una caída de los valores tecnológicos relacionados con los chips para inteligencia artificial.

Retrocedían los gigantes surcoreanos de chips de memoria, Samsung Electronics (-1,71%) y SK hynix (-3,22%), así como el coloso taiwanés de semiconductores avanzados (-0,22%).

Los precios del petróleo también seguían perdiendo terreno, ya que los mercados continuaban confiando en la posibilidad de negociaciones entre Teherán y Washington a pesar de los nuevos ataques estadounidenses.

Hacia las 02H15 GMT, el precio del barril de Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, bajaba un 0,47% hasta los 103,12 dólares, y el del barril de WTI norteamericano, un 0,75% a 95,37 dólares.