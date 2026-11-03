Keisha Lance Bottoms se convertirá en la primera gobernadora de Georgia 

Keisha Lance Bottoms será la primera gobernadora afroamericana de Estados Unidos, ya que estará al frente del estado de Georgia, esto luego de vencer al candidato republicano, el empresario del sector salud Rick Jackson.

Lance Bottoms, de 56 años, fue alcaldesa de Atlanta de 20218 a 2022 y ahora sucederá como gobernadora al republicano Brian Kemp, quien ocupó el cargo en dos periodos continuos; además, su victoria rompe con más de 20 años de gubernaturas del Partido Republicano.

Además de su cargo de alcaldesa, fue la principal asesora del expresidente Joe Biden, también fue la directora de la Oficia de Participación Pública de la Casa Blanca, desde junio de 2022 hasta febrero de 2023.

Foto: Especial

La próxima gobernadora se graduó de Comunicación por la Universidad Florida A&M, su doctorado en Derecho lo consiguió en 1994 por la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Georgia.

Tras graduarse, Bottoms se convirtió en fiscal y representó a menores en el tribunal especializado.

En 2002 se desempeñó como jueza de paz en Atlanta y en 2008 fue elegida jueza del Tribunal Superior del Condado de Fulton, entre otros cargos.