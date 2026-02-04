¿Qué consumen más los mexicanos durante el Super Bowl? ¡Y no es el guacamole! 

La comida y bebida son otros protagonistas que generan un impacto en la economía durante la semana de un Super Bowl. Mientras que en Estados Unidos el tema es el consumo del guacamole, en México hay tendencias sobre el consumo alimenticio de los fanáticos.

Rumbo al Super Bowl LX New England Patrios vs Seattle Seahawks, a disputarse este 8 de febrero en Santa Clara, San Francisco, el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal A.C. (CONAFAB) compartió un estudio sobre los hábitos de consumo de los mexicanos durante el evento de la NFL más esperado cada año.

El análisis indica que las preferencias de consumo son las proteínas de origen animal. El pollo, específicamente las alitas, encabeza la lista; la carne de cerdo aparece en segunda opción, seguido por la carne de res.

Consumidores en México

En México, las cifras de consumo el día del Super Bowl, de acuerdo con las últimas dos ediciones, se resumen de la siguiente manera:

El 79 por ciento de los fanáticos en México, disfruta el juego en un hogar (anfitrión o como invitado). Un 9 por ciento hará lo propio, pero en algún bar o restaurante. Entre ambos, el gasto promedio de consumo de alimentos es de 500 pesos a 2 mil pesos.

Durante el fin de semana de Super Bowl, la demanda de pedidos por delivery se dispara. De acuerdo con CONAFAB y Uber Eats, el aumento de esta práctica es del 6 por ciento; pizzas, comida mexicana y hamburguesas, lo más solicitado.

190 millones de espectadores

En un análisis general, en la que se suma el comportamiento de los aficionados en Estados Unidos (para un estimado de 190 millones de espectadores), las cifras de consumo que arrojan National Chicken Council, Comecarne, Asociación Mexicana de Exportadores de Carne, Sabor USA y Kantar México, son las siguientes:

Pollo (alitas). El año pasado el consumo fue de 470 millones.

Cerdo. Una producción de carne de 1.59 millones de toneladas; la alta demanda se la llevan las costillas BBQ y otras variedades de salas.

Res. México tuvo una producción de 17 mil toneladas para el evento en el 2024.

“El Super Bowl, considerado uno de los eventos deportivos relevantes del año y con una audiencia que rebasa los 190 millones de espectadores, se ha consolidado como un pretexto para el encuentro social en el que la comida tiene un rol central”, añade el estudio de la CONAFAB.