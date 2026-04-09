Confirman que el fósil considerado el pulpo más antiguo del mundo en realidad no es un pulpo

Una criatura marina con tentáculos que durante años fue considerada el pulpo más antiguo del mundo, ha perdido ese título tras una nueva investigación.

El fósil, identificado como Pohlsepia mazonensis, en realidad no pertenece a un pulpo, sino a un pariente de los nautilos, un tipo de cefalópodo con concha.

El estudio, publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B, explica que esta confusión se mantuvo durante décadas. Incluso el Guinness World Records lo había reconocido como el pulpo más antiguo conocido.

Un análisis más profundo revela la verdad

El zoólogo Thomas Clements, de la University of Reading, lideró la investigación que permitió resolver el enigma. El fósil, descubierto en Mazon Creek, había sido difícil de interpretar debido a su forma poco definida, similar a una masa blanquecina.

Si lo miras y eres un investigador de cefalópodos y te interesa todo lo relacionado con los pulpos, superficialmente sí se parece mucho a un pulpo de aguas profundas”, dijo.

La criatura, del tamaño de una mano humana, fue hallada Illinois, a unos 50 millas al suroeste de Chicago, rica en fósiles de un periodo anterior a que los dinosaurios caminaran sobre la Tierra.

El hecho de que los paleontólogos lo clasificaran como pulpo en el año 2000, revolucionó las teorías sobre la evolución de estos cefalópodos. El hallazgo sugiere un origen mucho más remoto de lo previsto, considerando que el siguiente registro fósil de un octópodo tiene apenas 90 millones de años de antigüedad.

Para esclarecer su origen, el equipo utilizó un sincrotrón, una tecnología que permite observar el interior de los fósiles con gran precisión. Así detectaron una estructura dental llamada rádula, clave para identificar moluscos. Sin embargo, el número de dientes —11 por fila— no coincidía con el de los pulpos, que suelen tener entre siete y nueve.

Esta evidencia llevó a concluir que el fósil está más relacionado con antiguos nautilos, como Paleocadmus pohli, cuyos restos también se han encontrado en la misma zona. La confusión pudo originarse porque el organismo perdió su concha antes de fosilizarse, lo que alteró su apariencia.

Como consecuencia, Guinness ha decidido retirar provisionalmente el récord mientras revisa las nuevas pruebas. Aun así, el fósil conserva su valor científico: ahora se considera el nautilo de tejido blando más antiguo conocido, una pieza clave para entender la evolución de los cefalópodos.

cva*