Protestas en Europa: Miles se movilizan en Portugal por vivienda digna

Miles de personas se manifestaron el martes por la noche en Lisboa y otras ciudades portuguesas, horas después de que la policía desmantelara al amanecer campamentos de protesta por la vivienda y detuviera a 55 personas.

Los manifestantes en Portugal protestan por el vertiginoso aumento del costo de la vivienda, tratando de alinearse con acciones similares en la vecina España, donde se han instalado tiendas de campaña en el centro de Madrid desde hace semanas.

La violencia del fin de semana en Francia al margen de protestas pacíficas contra el costo de la vida ha despertado preocupación de que el fenómeno pueda extenderse a otros países con problemas similares.

En Lisboa, miles de personas se concentraron en la céntrica plaza del Rossio, donde los manifestantes votaron a mano alzada restablecer su campamento de tiendas de campaña a partir del miércoles.

Me obligaron a salir a la calle para gritar", decía una pancarta. Otras proclamaban: "Lisboa no está en venta".

A primera hora del martes, las fuerzas del orden despejaron tiendas de campaña en Lisboa y Oporto, confiscando 228 estructuras de acampada.

Los manifestantes acusan al gobierno de no actuar frente a la crisis de la vivienda y de querer facilitar los desalojos de inquilinos a través de una reforma del mercado de alquileres.

El Parlamento aprobó en septiembre en primera lectura una reforma para acelerar los desalojos de inquilinos en caso de impagos.

En Lisboa, la policía puso en marcha un dispositivo en el centro de la capital y la estación de metro de Rossio se cerró.

Los ocupantes de la plaza de Rossio formaron una cadena humana para intentar retrasar la intervención policial. Entonces estallaron enfrentamientos entre los manifestantes y las unidades de intervención de las fuerzas de seguridad, según las imágenes difundidas por las televisiones locales.

Hubo 55 detenidos y dos heridos leves, según las autoridades locales.

"El uso de la fuerza" fue "justificado por las circunstancias concretas de la intervención y se mantuvo limitado al mínimo necesario", debido a la negativa de algunos manifestantes a abandonar el lugar, afirmó la policía.

"Las personas detenidas han sido conducidas a dependencias policiales y serán presentadas ante la autoridad judicial", añadió.

En Oporto, los propios manifestantes desmontaron el campamento debido a las amenazas de una intervención policial.

Después de la llegada de la policía "los manifestantes reunieron sus pertenencias" indicó a la agencia Lusa el abogado de los activistas, Tiago Machado.

Los manifestantes portugueses se inspiraron en las acampadas por el derecho a la vivienda organizadas en España, sobre todo la de la Puerta del Sol en Madrid. Algunos activistas esperan poder organizar un movimiento común a nivel de la península ibérica.