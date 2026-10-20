Los tractores que llegan a la localidad de Gela, en el extremo sur de Europa, enarbolan la bandera siciliana, adornada con la Medusa, tres piernas dobladas y espigas de trigo, un recordatorio del papel de la isla como granero desde la época romana.

Pero los agricultores no vienen a recoger la cosecha. Vienen a protestar.

A medida que la escalada de los precios del combustible aprieta los presupuestos familiares y afecta a las empresas de toda Europa, las presiones del costo de la vida están provocando malestar y dando un nuevo impulso a los partidos de extrema derecha de cara a las elecciones del próximo año en países como Francia, Italia y Polonia.

Partidos que antes se consideraban marginales ya venían ganando terreno, con votantes que iban desde los conductores de las zonas rurales de Francia hasta los jóvenes del antiguo este comunista de Alemania en busca de alternativas.

La guerra entre EU e Irán, que estalló en febrero y provocó una fuerte subida de los precios de la energía, ha agravado el desafío para unos Gobiernos que ya tenían dificultades para contener la inflación, apoyar el crecimiento y frenar el gasto.

El descontento se ha extendido a las calles.

En Francia, las manifestaciones que comenzaron por el deterioro de las instalaciones escolares en los suburbios del norte de París se han transformado en uno de los peores episodios de disturbios del país en décadas, con saqueos de tiendas, edificios incendiados y un ayuntamiento del siglo XIX en Limoges prendido en llamas.

¿Por qué estoy aquí? Bueno, sencillamente, me parece que el costo de la vida actual es aterrador", dijo Quentin Leviloux, un manifestante de 21 años de Nantes.

"Piensa en la gente que gana apenas el salario mínimo, cuando ves el precio de la comida, el combustible y todo lo demás. Es aterrador lo increíblemente caras que se han vuelto las cosas".

La Comisión Europea estima que el conflicto en Irán le ha costado a Europa unos 100 mil millones de euros (112 mil millones de dólares) debido a las perturbaciones en los mercados comerciales y energéticos. Los precios de la gasolina se han disparado cerca de un 140% y los del diésel se han duplicado.

En un discurso pronunciado este fin de semana, el presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció las "reivindicaciones legítimas" de los manifestantes indignados por el aumento del costo de la vida y del combustible, al tiempo que condenó a los responsables de la violencia y los saqueos. "No debemos confundirlos nunca con aquellos que destruyeron, destrozaron y saquearon", dijo.

Protestas por Europa

La violencia también ha estallado en otros lugares. En la próspera ciudad de Milán, en el norte de Italia, la policía se enfrentó el domingo a manifestantes que lanzaban piedras y saqueaban tiendas durante las protestas por la mala calidad de los servicios públicos y el aumento del costo de la vida.

En Gela, en la costa sur de Sicilia, los agricultores afirman que los costos del combustible han hecho que el funcionamiento de la maquinaria resulte prohibitivamente caro. "Cultivamos la tierra, cosechamos deudas", rezaba una pancarta.

"Estamos completamente paralizados", dijo Arcangelo Gambino, representante de los agricultores de la provincia de Caltanissetta. "El costo (del combustible) se ha más que duplicado".

Los cortes de carretera organizados por camioneros, agricultores y trabajadores siderúrgicos han interrumpido el transporte en varias zonas del sur de Italia, lo que ha contribuido a la escasez local de combustible y a la preocupación por el abastecimiento de los supermercados.

Decenas de miles de personas se manifestaron el sábado en Lisboa contra los bajos salarios, los costos de la vivienda y el aumento del costo de la vida, lo que ha incrementado la presión sobre el Gobierno de centro-derecha de Portugal.

En España, el desahucio de una mujer de 87 años de su vivienda desencadenó manifestaciones en todo el país contra la escasez de viviendas y el aumento vertiginoso de los alquileres, lo que contribuyó a que se convocaran elecciones anticipadas el próximo mes.

Bélgica también ha sido escenario de manifestaciones, mientras que en Albania se han celebrado grandes concentraciones impulsadas por la indignación ante la percepción de corrupción gubernamental, la falta de empleo y el bajo nivel de la educación.

Las protestas reflejan unas inquietudes económicas más amplias que están marcando cada vez más la política en todo el continente.

La preocupación por el poder adquisitivo se ha convertido en "un motor fundamental de la política populista" en toda Europa, dijo Gilles Ivaldi, politólogo de Sciences Po.

Políticos tanto de extrema derecha como de extrema izquierda han defendido cada vez con más insistencia que restablecer los vínculos energéticos con Rusia ayudaría a reducir los costos, lo que pone en tela de juicio el consenso dominante en Europa sobre el apoyo a Ucrania.

Aumento en los precios oportunidad de campaña

Esta nueva crisis energética se produce tras años de dificultades económicas a raíz de la pandemia y las repercusiones de la invasión rusa de Ucrania en 2022.

En Francia, el aumento de los costos energéticos ha creado un contexto explosivo de cara a las elecciones presidenciales del próximo mes de abril. El Gobierno de Macron se enfrenta a un déficit presupuestario galopante y a la presión de los mercados de bonos.

La favorita, Marine Le Pen, del partido de extrema derecha Reagrupamiento Nacional, y el veterano de izquierda Jean-Luc Mélenchon han convertido ambos los precios del combustible en uno de los ejes centrales de sus campañas.

"El aumento de los precios del combustible es, sin duda, un tema que beneficia a Marine Le Pen", dijo Ivaldi. "Creo que es un tema que ella lleva tiempo dominando".

Desde que comenzó la guerra en Irán, la popularidad de Le Pen ha mejorado, mientras que la de Macron ha descendido, según una encuesta de Elabe.

La propuesta de Le Pen de reducir drásticamente el impuesto sobre el valor añadido del combustible ha suscitado un amplio apoyo público. Analistas señalan que este tema tiene un gran eco entre su electorado más fiel en las zonas rurales y semirurales, donde el desplazamiento en automóvil suele ser imprescindible.