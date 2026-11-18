Entre electores demócratas surgieron dos iniciativas que coinciden en postular al expresidente Barack Obama para presidente del próximo Congreso de mayoría demócrata a partir del 3 de enero.

Ambas propuestas reúnen firmas de apoyo, mientras que el actual líder de la bancada demócrata en la cámara baja, Hakeem Jeffries todavía requiere que los legisladores de su partido lo confirmen como presidente del Congreso en enero.

“Durante su presidencia, sentí que realmente cuidaba a la gente, dando todo para asegurar el bienestar de cada estadounidense”, explicó Joe Guchardo, autor de una de las propuestas.

Dijo de Obama que “su liderazgo, dedicación y visión aportaron esperanza y cambio positivo a nuestra nación, y estoy convencido de que él puede hacer lo mismo por la Cámara de Representantes”.

El autor de la otra propuesta, Christopher Brett Karcher, explicó que “a diferencia de otros contendientes, Barack Obama entraría en el papel completamente independiente de las limitaciones de la campaña política, sin mancha por la influencia de las donaciones de campaña”.

“Esta independencia será crucial ya que la Cámara busca promulgar una sólida agenda legislativa centrada en temas críticos como investigar y enjuiciar a aquellos que intentan socavar la democracia, como Donald Trump y sus asociados”, insistió.

Las dos iniciativas se basan en el hecho de que para ser presidente del Congreso no es requisito ser miembro legislador. El puesto se define por votación entre congresistas como único trámite.

Hasta ahora el expresidente Obama permanece sin comentar sobre esas propuestas.

También hay una campaña para impulsar a la congresista Ayanna Pressley como presidenta del Congreso, que, de tener éxito, la convertiría en la primera mujer afroamericana en presidir el congreso.