Emergencia en pista: Avión colapsa en tren de aterrizaje | VIDEO

Un vuelo de pasajeros de la aerolínea kirguisa TezJet vivió momentos de tensión en el Aeropuerto Internacional de Manas, cuando el tren de aterrizaje principal izquierdo de un McDonnell Douglas MD-83 colapsó en plena maniobra de despegue. A bordo viajaban 181 pasajeros, quienes fueron evacuados de manera segura tras el incidente.

De acuerdo con los reportes preliminares, el avión se inclinó sobre su ala izquierda y se detectó una fuga de combustible, lo que obligó a suspender inmediatamente las operaciones en la pista. Aunque no se registraron heridos graves, algunos pasajeros sufrieron cortes y contusiones leves durante la evacuación.

El vuelo tenía como destino la ciudad de Osh, en el sur de Kirguistán. La rápida reacción de la tripulación y del personal de emergencia permitió que todos los ocupantes abandonaran la aeronave sin mayores complicaciones.

Suspensión temporal en el aeropuerto

Tras el accidente, las autoridades del Aeropuerto Internacional de Manas ordenaron la suspensión temporal de operaciones, mientras se realizaban las labores de seguridad y limpieza en la pista. Este cierre afectó a otros vuelos programados, generando retrasos y reacomodos en las rutas nacionales e internacionales.

La aerolínea TezJet informó que colaborará con las autoridades de aviación civil para esclarecer las causas del colapso del tren de aterrizaje. Aunque se trata de un incidente poco común, especialistas señalan que los MD-83, fabricados en la década de los ochenta, requieren un mantenimiento exhaustivo para garantizar su operación segura.

La Agencia de Aviación Civil de Kirguistán abrió una investigación para determinar si el accidente estuvo relacionado con fallas mecánicas, mantenimiento deficiente o factores externos. Mientras tanto, el avión permanecerá bajo resguardo en las instalaciones del aeropuerto.

Este episodio recuerda la importancia de los protocolos de seguridad aérea y la preparación de las tripulaciones para responder en situaciones de emergencia. La evacuación ordenada y sin víctimas mortales fue clave para evitar una tragedia mayor.

Con este incidente, TezJet enfrenta un nuevo reto en su reputación y en la confianza de los pasajeros, quienes esperan respuestas claras sobre lo ocurrido y garantías de seguridad en futuros vuelos.