Avioneta se estrella en el edificio más alto de Beijing | VIDEO

Una avioneta se estrelló este viernes contra la Torre CITIC (China Zun), el edificio más alto de Beijing, provocando una fuerte movilización de cuerpos de emergencia, la evacuación del rascacielos y la caída de escombros sobre una de las zonas financieras más importantes de la capital china.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si hubo víctimas mortales o personas lesionadas, mientras continúan las investigaciones para esclarecer cómo una aeronave logró ingresar al espacio aéreo de una de las ciudades con mayores restricciones de vuelo del mundo.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento posterior al impacto, con fragmentos del avión cayendo desde los pisos superiores del edificio de 109 niveles y vehículos dañados en calles cercanas. La aeronave involucrada sería un Sunward SA 60L Aurora, un avión ligero utilizado para entrenamiento y vuelos recreativos.

Evacúan rascacielos tras fuerte impacto aéreo

El accidente ocurrió la tarde del viernes en el distrito de Chaoyang, donde se ubica la Torre CITIC, también conocida como China Zun, un rascacielos de 528 metros de altura considerado el más alto de Beijing.

Tras el impacto, cientos de personas fueron evacuadas del inmueble mientras bomberos, policías y ambulancias acordonaban la zona. Testigos captaron imágenes de un agujero en la fachada de cristal del edificio, así como restos del avión esparcidos en la vía pública y sobre varios vehículos.

Hasta ahora no se ha confirmado cuántas personas viajaban a bordo de la aeronave ni si el choque dejó víctimas entre los ocupantes del edificio o quienes transitaban por la zona.

Las primeras imágenes también muestran daños en un taxi y una intensa presencia de equipos de rescate alrededor del complejo financiero.

Los videos del accidente muestran a decenas de personas reunidas en las calles cercanas mientras continuaban las labores de emergencia.

Sobre las seis de la tarde me fui al gimnasio, que está en la quinta planta del edificio, y allí escuché un ruido, vi un poco de humo y enseguida recibí un mensaje de la compañía avisando a los trabajadores de que había chocado un avión contra el edificio de enfrente", relató Marcos Sabio, un español residente en Beijing.

Una vez fuera del inmueble, el testigo explicó que observó un amplio despliegue policial y cortes de circulación alrededor del rascacielos.

Hasta el momento se desconoce desde dónde despegó la avioneta y cuál era su plan de vuelo. Especial.

Misterio rodea causas del accidente aéreo

Las autoridades chinas aún no han emitido una explicación oficial sobre las causas del accidente. Tampoco se conoce desde dónde despegó la avioneta ni cuál era su plan de vuelo.

Imágenes del registro de la aeronave difundidas en internet apuntan a que se trata de un Sunward SA 60L Aurora, propiedad de una empresa local de aviación general que ofrece capacitación de pilotos, fotografía aérea y vuelos recreativos.

Datos de vuelo publicados en plataformas especializadas muestran una trayectoria inusual antes del impacto, aunque esa información todavía no ha sido verificada oficialmente.

El incidente ha generado especial preocupación debido a que Beijing mantiene uno de los controles más estrictos sobre su espacio aéreo. Desde mayo, la capital prácticamente prohibió el uso de drones sin autorización y cualquier operación aérea privada está fuertemente regulada.

He oído hablar de muchas políticas, normas y leyes que dicen 'no utilizar aeronaves en Beijing'. Así que, en realidad, me asusta, porque este es el distrito financiero central; ¿cómo pudieron permitir un vuelo de 20 minutos hasta llegar a esta zona?", comentó Anna, una residente entrevistada cerca del lugar.

"Todos podemos ver que es un avión muy, muy pequeño y que además ocurrió fuera del horario laboral, así que probablemente no creo que tenga mayores repercusiones, pero aun así resulta aterrador", agregó.

La Oficina de Seguridad Pública de Beijing indicó inicialmente que no contaba con información sobre lo ocurrido, mientras que medios internacionales informaron que tanto el gobierno municipal como el propietario registrado de la aeronave fueron contactados para obtener detalles.