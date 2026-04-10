La primera “Guerra civil” entre chimpancés es registrada; planeaban y coordinaban ataques

Una comunidad de chimpancés que durante décadas convivió en relativa armonía en el Parque Nacional Kibale, en Uganda, se ha convertido en el escenario de un fenómeno poco común en el mundo animal: una prolongada y violenta división interna que científicos describen como una “guerra civil”.

El grupo, compuesto originalmente por cerca de 200 chimpancés con vínculos sociales consolidados, comenzó a fragmentarse en 2015. En apenas tres años, la ruptura fue total y derivó en enfrentamientos sistemáticos entre dos facciones que antes compartían territorio, alimento y relaciones sociales.

Investigadores que han seguido a esta comunidad durante años documentaron un proceso gradual pero constante de deterioro en la cohesión del grupo, que desembocó en agresiones organizadas y ataques letales.De convivencia a ruptura violenta prolongada

Los primeros indicios de tensión y violencia surgieron en un contexto de cambios internos. La muerte de algunos individuos, junto con la aparición de un nuevo macho dominante, alteró el equilibrio jerárquico dentro del grupo.

A esto se sumó un factor clave: el crecimiento de la población. Con más de 30 machos adultos y una alta densidad de individuos, la competencia por recursos —como alimento y acceso a hembras— se intensificó.

Era un grupo muy grande de 200 individuos. Esto afecta a la convivencia, las relaciones y a que la comida se acabe antes”.

Chimpancés en guerra

Con el tiempo, estas tensiones derivaron en la formación de subgrupos que comenzaron a distanciarse. Lo que inicialmente fue una separación parcial evolucionó hacia una división territorial clara, con límites definidos y patrullados por ambos bandos.

En 2016 se registraron las primeras patrullas organizadas, en las que machos de un grupo incursionaban en territorio rival. Un año después, comenzaron los ataques coordinados, marcando el inicio de una fase abiertamente violenta.

Al menos 24 chimpancés han muerto en enfrentamientos documentados entre los dos grupos. Generada con IA.

Los enfrentamientos no fueron esporádicos. Por el contrario, se volvieron sistemáticos, con ataques dirigidos principalmente contra machos adultos del grupo rival.

Según los estudios, al menos 24 chimpancés han muerto en estos enfrentamientos, aunque los investigadores advierten que la cifra real podría ser mayor.

Guerra de chimanés intriga a científicos

El fenómeno ha captado la atención de especialistas en comportamiento animal por su complejidad y duración. Aunque los conflictos entre chimpancés no son nuevos, rara vez se documentan divisiones internas tan prolongadas dentro de una misma comunidad.

Ellos son capaces de identificar: este es de mi grupo y este no”.

Esta capacidad de reconocimiento ha permitido a los chimpancés organizar ataques selectivos, lo que sugiere un nivel de coordinación social más sofisticado de lo que se pensaba.

El caso recuerda observaciones previas realizadas por la primatóloga Jane Goodall en la década de 1970, cuando documentó un conflicto similar en Tanzania. Sin embargo, los científicos destacan que la situación actual presenta una particularidad: la persistencia del conflicto a lo largo de los años sin señales claras de reconciliación.

“Puede que nunca vuelva a haber una cohesión o que llegue un macho líder capaz de juntarlos”.

Otro elemento que ha llamado la atención es la evolución de la violencia. Con el paso del tiempo, los ataques se han extendido incluso a crías, lo que indica un escalamiento del conflicto.

Algunos investigadores plantean que esta situación podría ser resultado del “éxito” del propio grupo. Al prosperar en recursos y territorio, aumentó la presión interna, generando condiciones propicias para la fragmentación.

Los ataques se volvieron sistemáticos y dirigidos contra miembros específicos. Pexels.

El caso también ha sido comparado con dinámicas humanas, en particular por la manera en que surgen alianzas, se establecen fronteras y se organizan ofensivas.

Aunque las causas exactas siguen en estudio, este episodio ofrece una ventana única para comprender la evolución del comportamiento social y la violencia en especies cercanas al ser humano.

Por ahora, no hay indicios de que las dos facciones vuelvan a unirse. La comunidad que alguna vez fue una sola continúa dividida, en un conflicto que, más allá de su impacto inmediato, plantea nuevas preguntas sobre la naturaleza de la cooperación y el conflicto en el reino animal.