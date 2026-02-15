Presionan con huelga de hambre por presos; liberan sólo a 17

CARACAS.— Una decena de familiares de presos políticos inició una huelga de hambre en Caracas, Venezuela para presionar por más excarcelaciones, tras el aplazamiento hace dos días de la aprobación de una histórica ley de amnistía.

Durante la madrugada fueron excarcelados 17 presos políticos de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en la capital de Venezuela.

Con tapabocas, una decena de mujeres se acostaron en línea en la entrada de Zona 7, donde acampan familias desde hace más de un mes. A su lado dejaron una lista con los nombres de las huelguistas escrita a mano.

Piden celeridad en la salida de prisión de sus familiares como parte de un proceso de liberaciones que la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el 8 de enero, bajo fuertes presiones de Estados Unidos.

Entre los excarcelados ayer se encuentra José Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), preso desde noviembre sin orden judicial, informó en X el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

En el poder tras la caída de Nicolás Maduro el 3 de enero, Rodríguez propuso una ley de amnistía el 30 de enero. La discusión final para su aprobación se ha aplazado dos veces.

No obstante, la aprobación se pospuso hasta la semana que viene por desacuerdos entre los diputados sobre su alcance y el papel del poder judicial en su aplicación.

La próxima sesión legislativa está prevista para el 19 de febrero.

“Cuba caerá”

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, auguró que los gobiernos izquierdistas de Cuba y Nicaragua caerán una vez lo haga el “régimen criminal” en Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez.

“Lo que está ocurriendo en Venezuela es gigante en términos de repercusiones que ya está teniendo en la región”, aseguró Machado, en un discurso telemático durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania.