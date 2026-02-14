Cinco países europeos acusan a Rusia de asesinar a Alexei Navalni con toxina

Cinco aliados europeos culparon a Rusia de asesinar al difunto crítico del Kremlin Alexei Navalni con la toxina de ranas venenosas dardo mientras se encontraba recluido en una colonia penal del Ártico hace dos años, una afirmación que Moscú rechazó como propaganda.

En un comunicado conjunto, Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y Países Bajos afirmaron que los análisis de muestras del cuerpo de Navalni confirmaban "de forma concluyente" la presencia de epibatidina, una toxina que se encuentra en las ranas venenosas dardo de Sudamérica y que no existe de forma natural en Rusia.

El Gobierno ruso, que ha negado reiteradamente cualquier responsabilidad por la muerte de Navalni, desestimó las últimas acusaciones como "un engaño propagandístico occidental", según la agencia de noticias estatal rusa TASS, mientras que la embajada rusa en Londres declaró:

Hay que preguntarse qué clase de persona se creería esta tontería sobre una rana".

Reino Unido afirmó el sábado que el envenenamiento demostraba "un patrón de comportamiento alarmante". El país llevó a cabo una investigación pública sobre el envenenamiento en Gran Bretaña del agente doble ruso Sergei Skripal en 2018. El año pasado, se concluyó que el presidente ruso, Vladimir Putin, debió haber ordenado el ataque con el agente nervioso Novichok.

Rusia sostiene que Navalni murió por causas naturales, pese a que los aliados citan la toxicidad de la epibatidina. Archivo.

Cuando se disponga de los resultados de las pruebas y se revelen las fórmulas de las sustancias, haremos los comentarios correspondientes", declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, a TASS.

"Hasta entonces, todas estas afirmaciones son mera propaganda destinada a desviar la atención de los urgentes asuntos occidentales", aseguró a la agencia de noticias. El informe también indicó que describió a Navalni como un bloguero "oficialmente designado como terrorista y extremista en Rusia".

El Gobierno británico se negó a hacer comentarios a una consulta de Reuters sobre cómo se obtuvieron las muestras del cuerpo de Navalni o dónde se analizaron. La ministra de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, declaró a la prensa que "científicos del Reino Unido trabajaron con nuestros socios europeos para esclarecer la verdad" sobre la muerte de Navalni.

Segundo aniversario de la muerte de Navalni

El líder de la oposición rusa Navalni falleció en una colonia penitenciaria del Ártico en febrero de 2024, tras ser declarado culpable de extremismo y otros cargos, todos ellos negados por él.

Su muerte se anunció minutos antes de la inauguración de la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2024. En respuesta, la conferencia realizó un inusual ajuste de horario para permitir que su viuda, Yulia Navalnaya, participara en la conferencia y exigió que Putin rindiera cuentas.

El portavoz de la embajada rusa afirmó que la acción de los aliados europeos "no era una búsqueda de justicia, sino una burla a los muertos".

El comunicado del sábado de los aliados europeos, casi exactamente dos años después de la muerte de Navalni, afirma que Moscú tenía los medios, el motivo y la oportunidad de administrar el veneno mientras Navalni moría en prisión.

"Rusia afirmó que Navalni murió por causas naturales. Sin embargo, dada la toxicidad de la epibatidina y los síntomas reportados, es muy probable que el envenenamiento fuera la causa de su muerte", aseguró el comunicado conjunto.

Con información de Reuters.