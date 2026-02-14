Obama lamenta falta de decoro en la política

El expresidente estadunidense Barack Obama criticó el sábado la falta de vergüenza en las élites políticas del país, su primera reacción a un video compartido en la cuenta de Truth Social de Donald Trump que lo representaba a él y a su esposa, Michelle, como monos.

La publicación de este archivo el 5 de febrero provocó críticas en todo el espectro político estadunidense. La Casa Blanca tachó inicialmente esta reacción como "indignación falsa", para luego culpar del posteo a un error de un miembro del personal y, finalmente, retirarla.

En el vídeo se propaga la idea falsa de que hubo fraude en la derrota electoral de Trump en 2020 frente a Joe Biden, y se muestra a los Obama caracterizados como monos.

El expresidente habló el sábado sobre la publicación en una entrevista con el podcaster político de izquierdas Brian Tyler Cohen.

"El discurso ha degenerado hasta alcanzar un nivel de crueldad que no habíamos visto antes... Hace solo unos días, Donald Trump publicó una foto tuya, con tu rostro en el cuerpo de un simio", dijo Cohen.

"Y así, una vez más, hemos visto la degeneración del discurso. ¿Cómo podemos salir del lugar en el que hemos caído?", le preguntó al primer presidente negro de Estados Unidos.

Obama respondió que la mayoría de estadunidenses "consideran este comportamiento profundamente preocupante (...) Hay una especie de espectáculo circense en las redes sociales y en la televisión, y lo cierto es que no parece que haya ningún tipo de vergüenza al respecto entre las personas que antes sentían que había que tener cierto decoro y sentido de la corrección y el respeto por el cargo, ¿verdad? Eso se ha perdido".

El expresidente predijo que este tipo de mensajes perjudicará a los republicanos de Trump en las elecciones de mitad de mandato, ya que "en última instancia, la respuesta vendrá del pueblo estadounidense".

Con información de AFP.