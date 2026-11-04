Presidente de la Cámara de Representantes de EU renuncia tras derrota republicana

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, renunciará a su cargo como líder republicano tras la aplastante derrota de su partido en las elecciones de mitad de mandato, confirmó este miércoles su portavoz a la AFP.

Johnson, el republicano de mayor rango en Estados Unidos después del presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance, es el segundo en la línea de sucesión presidencial.

Al ser consultado sobre la veracidad de los informes que indicaban que Johnson se retiraría, su portavoz respondió con un correo electrónico de una sola palabra:

"Correcto", respondió el portavoz de Johnson.

El republicano de Luisiana comunicó su decisión a su equipo el miércoles por la mañana, un día después de que los demócratas obtuvieran el control de ambas cámaras del Congreso.

Trump respaldó a Johnson ante la prensa este miércoles:

"Fantástico", describió el mandatario de 80 años a Johnson en su cargo de presidente de la Cámara.

De consenso tras McCarthy a la salida del liderazgo

De 54 años, Johnson lideró la Cámara Baja desde octubre de 2023, cuando surgió como candidato de consenso tras semanas de luchas internas republicanas después de la destitución de su predecesor, Kevin McCarthy.

Durante su gestión, Johnson condujo la aprobación del paquete republicano de recortes de impuestos y de programas sociales que firmó Trump. Según medios estadunidenses, también protegió al gobierno de votaciones incómodas, como un reciente intento de someter a juicio político al secretario de Defensa, Pete Hegseth, al enviar a los legisladores a sus casas.

Scalise y Jordan, en la carrera por el relevo

Su decisión de no aspirar a liderar la minoría abre el camino a una contienda entre el líder de la actual mayoría republicana, Steve Scalise, también representante por Luisiana, y el presidente del Comité Judicial, Jim Jordan, ultraconservador por Ohio y considerado cercano a Trump.

Scalise y Jordan aspiraron a la presidencia de la Cámara en 2023 sin lograr el respaldo de la mayoría, y Johnson surgió entonces como la opción de compromiso. La votación del pleno para elegir al presidente de la Cámara se espera el 3 de enero de 2027, cuando los demócratas planean nominar a Hakeem Jeffries.

El mandatario señaló que no intervendrá en esta elección interna de los diputados republicanos, que tendrá lugar el martes.

Johnson fue reelegido para su escaño en Luisiana, y su decisión no implica su renuncia inmediata como presidente de la Cámara de Representantes ni su salida del Congreso.