Por el ICE, sindicato del SoFi Stadium vota ir a huelga en su primer juego del Mundial

El sindicato que representa a unos dos mil trabajadores del estadio SoFi en Inglewood, en Los Ángeles, irá a huelga el mismo día en que se juega en esa cancha el primero de ocho encuentros mundialistas, en demanda de que la FIFA garantice que las autoridades de migración quedarán fuera de las inmediaciones y sin acceso a sus datos personales.

Más del 96% de los trabajadores decidió en votación interna ir a huelga el 12 de junio, cuando se juega en el SoFi el encuentro entre Estados Unidos y Paraguay, del Grupo D. En la misma cancha juega el 21 de junio el seleccionado de Irán en encuentro contra Bélgica en el Grupo G.

El sindicato exige que la FIFA garantice que los agentes de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) queden fuera de las inmediaciones del estadio y no tengan acceso a sus datos personales, al argumentar seguridad del público.

La organización sindical UNITE Here local 11 mantiene una campaña para “sacar a patadas al ICE del mundial”.

Los trabajadores del estadio son latinos, en su mayoría. Detrás de ellos está una federación sindical con más de 300 mil miembros en Estados Unidos y Canadá.

UNITE son la siglas en inglés del Sindicato de Empleados de la Industria Textil, Industrial y de la Confección, que representa también a los Empleados de Hoteles y Restaurantes, básicamente los servicios al turismo.

El alguacil del condado de Los Ángeles, Robert Luna, dijo que la administración del presidente Donald Trump le aseguró esta semana que los oficiales del ICE tendrán presencia en el estadio, pero sin hacer arrestos.

Un copresidente de la filial angelina del sindicato, Kurt Peterson, dijo que aun si las autoridades forzaran la apertura del estadio para los encuentros, nadie va a limpiar el SoFi ni a proporcionar servicios a los asistentes, aun si pagaron miles de dólares por entrar a ver encuentros.