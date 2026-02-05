Un momento de mucha tensión se registró la tarde del martes 3 de febrero en el barrio de Sacomã, al sur de São Paulo, cuando un policía militar fuera de servicio abatió a un presunto ladrón durante un intento de robo de un automóvil Porsche.

De acuerdo con la Policía Militar, el agente se encontraba dentro de una barbería, cortándose el cabello, cuando advirtió una situación sospechosa en la vía pública.

Al observar a un hombre con casco de motocicleta aproximarse de manera violenta a una persona junto al vehículo de lujo, el oficial decidió intervenir. El intento de asalto ocurrió sobre la calle Coronel Francisco Antônio, una zona de tránsito constante y actividad comercial.

El policía salió del establecimiento, se identificó y, al percibir un riesgo inminente, accionó su arma de fuego. Se escucharon al menos cuatro detonaciones, tras las cuales el sospechoso cayó al suelo sin oportunidad aparente de reaccionar.

Videos muestran al agente dentro de una barbería antes de salir y enfrentar al sospechoso, quien se aproximaba violentamente a la víctima junto al vehículo de lujo. Especial

Videos difundidos muestran al agente, vestido con camiseta negra, observando desde el interior de la barbería antes de salir. En el exterior, se aprecia al presunto asaltante acercarse a la víctima junto al Porsche, segundos antes del enfrentamiento.

Testigos relataron que la acción fue rápida y generó momentos de confusión entre quienes se encontraban en el lugar.

Paramédicos acudieron al sitio y trasladaron al herido al Hospital Heliópolis, donde se confirmó su fallecimiento horas más tarde a consecuencia de las lesiones por arma de fuego. El agente policial resultó ileso durante el incidente.

En el lugar, las autoridades aseguraron un arma de fuego presuntamente utilizada por el sospechoso durante el intento de robo.

Investigación en curso

La zona fue acordonada por varias horas mientras peritos realizaban el levantamiento de indicios, entrevistas a testigos y revisión de cámaras de seguridad cercanas para reconstruir lo ocurrido.

El caso fue turnado inicialmente al 26º Distrito Policial, pero posteriormente quedó bajo la responsabilidad del Departamento de Homicidios y Protección a las Personas (DHPP), instancia encargada de determinar la legalidad del uso de la fuerza por parte del agente, conforme a los protocolos vigentes en Brasil.

La Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo (SSP) confirmó que el hombre fallecido aún no ha sido identificado y que las diligencias continúan abiertas.