Piden posponer 60 días la audiencia en que La Tuta definiría si va a juicio o negocia

La fiscalía en Brooklyn solicitó posponer 60 días la audiencia en la que este miércoles Servando Gómez Martínez “La Tuta” iba a definir si inicia una negociación para aceptar los cargos en su contra o mantiene su versión de inocencia, con lo que iría a juicio y enfrentaría una potencial cadena perpetua.

La nueva fecha será potencialmente el lunes 24 de agosto.

La petición que presentó a la corte el fiscal Jay Clayron a nombre de su oficina y de la defensa es tanto para La Tuta como para Jesús Méndez Vargas, El Chango Méndez, uno de los principales jefes de La Familia Michoacana. Ambos acusados tienen las mismas posibilidades de negociación o de juicio rápido.

“El gobierno se dirige a este Tribunal, con el consentimiento de ambos acusados, para solicitar un aplazamiento de 60 días de la audiencia programada para el 24 de junio de 2026, así como la exclusión del cómputo de plazos entre dicha fecha y la nueva fecha que se fije para la audiencia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Juicio Rápido”, escribió el fiscal.

El Gobierno sostiene que los fines de la justicia que se persiguen al conceder la exclusión propuesta prevalecen sobre el interés público y el de los acusados en la celebración de un juicio rápido”, agregó.

La Tuta se declaró inocente el pasado mes de marzo, pero El Chango Méndez no ha tenido una audiencia en la que acepte o rechace los cargos en su contra.

El gobierno de México extraditó a El Chango Méndez en febrero del 2025 y a La Tuta en agosto pasado.

La Tuta se declaró inocente de dos cargos federales de conspiración para importación ilegal de estupefacientes, uno por cocaína y el otro por metanfetamina. Cada uno tiene una condena mínima impositiva de diez años de prisión, pero a consideración del juez pueden alcanzar cada uno, pero separado sentencia de cadena perpetua.