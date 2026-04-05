Un petrolero malasio cargado con crudo iraquí cruza el estrecho de Ormuz sin restricciones

Por Ahmad Ghaddar y Rozanna Latiff

Un petrolero cargado con crudo iraquí atravesó el estrecho de Ormuz cerca de la costa iraní, un día después de que Irán anunció que Irak estaba exento de cualquier restricción para transitar por esta ruta marítima de vital importancia, según datos de LSEG y Kpler.

El Ocean Thunder cargó alrededor de un millón de barriles de crudo Basrah Heavy el 2 de marzo y se espera que descargue su cargamento en Pengerang, Malasia, a mediados de abril, según datos de Kpler.

El petrolero —que, según los datos, fue fletado por Petco, una unidad de la empresa energética estatal malasia Petronas IPO-PETO.KL— es uno de los siete buques vinculados a Malasia a los que Irán ha autorizado a transitar por el estrecho, informaron a Reuters dos personas familiarizadas con el asunto. Estas personas se negaron a ser identificadas, ya que no estaban autorizadas a hablar públicamente sobre el tema.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Malasia y Petronas no respondieron a las solicitudes de comentarios fuera del horario de oficina.

El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, dijo el mes pasado que Irán permitiría a los buques malayos atravesar el estrecho tras mantener conversaciones con funcionarios iraníes.

El ministro de Asuntos Exteriores del país dijo posteriormente que había siete buques vinculados a empresas malasias —entre ellas Petronas, Vantris Energy VANT.KL y MISC MISC.KL— que estaban a la espera de autorización para transitar por la vía marítima, informó la agencia estatal de noticias.

Irán cerró de facto el estrecho, un corredor por el que circula aproximadamente una quinta parte de los flujos mundiales de petróleo y GNL, en respuesta a los ataques aéreos estadounidenses e israelíes que comenzaron a finales de febrero.

Posteriormente, anunció que permitiría el paso a los buques sin vínculos con Estados Unidos o Israel. En los últimos días, tres petroleros operados por Omán, un buque portacontenedores de propiedad francesa y un buque gasero de propiedad japonesa han cruzado el estrecho.

Malasia afirmó el miércoles que Irán permitiría a sus buques atravesar el estrecho sin pagar peaje alguno.

Irán ha declarado que podría cobrar tasas a los buques que naveguen por la vía marítima.