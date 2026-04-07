Petróleo cae por debajo de los 100 dólares tras tregua entre Estados Unidos e Irán

El precio petróleo se desplomó por debajo de los 100 dólares y las bolsas se dispararon este miércoles, después de que Estados Unidos e Irán acordaran una tregua de dos semanas en la que se prevé que Teherán reabra el estratégico estrecho de Ormuz.

En las primeras operaciones de los mercados asiáticos, el crudo de referencia estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cayó un 16.56 por ciento hasta los 96.39 dólares por barril, mientras que el Brent, referente internacional, cedió 15.89 por ciento hasta los 93.38.

Tras más de un mes de ataques por parte de Estados Unidos e Israel, Irán aseguró que había acordado entablar conversaciones con Washington a partir del viernes en Pakistán con el fin de poner fin al conflicto.

Siempre y cuando la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un período de dos semanas", escribió el presidente estadounidense, Donald Trump, en su plataforma Truth Social.

El canciller iraní, Abás Araqchi, confirmó el paso seguro durante dos semanas de los barcos por Ormuz, la puerta de entrada de una quinta parte del petróleo mundial que Teherán cerró en represalia por la guerra.

Una vez que la Casa Blanca dio marcha atrás y sustituyó la inminente escalada por un alto el fuego condicional de dos semanas, el mercado del petróleo comienza a recuperar un funcionamiento más fluido y equilibrado", con la desaparición de la "prima de riesgo" de los últimos días, señaló Stephen Innes, de SPI Asset Management.

Las bolsas y el oro responden al alto al fuego

En el sector bursátil, el índice Nikkei 225 de Japón subió un 4.38 por ciento hasta los 55.771,56 puntos, mientras que el Kospi surcorano escaló un 5.71 por ciento hasta las 5.808.65 unidades.

A medida que se disipan los temores de una escalada de los combates, es probable que las compras tomen la delantera en el mercado japonés", señaló Tokai Tokyo Securities antes de la campana de apertura de la bolsa japonesa.

El oro, que se había visto afectado en las últimas semanas por las perspectivas de un aumento de la inflación y las subidas de tipos por parte de los bancos centrales, también recuperaba el aliento tras el anuncio de un alto el fuego en Irán.

Según un estudio del Banco de la Reserva Federal de Dallas, una interrupción prolongada del comercio mundial de petróleo podría elevar la inflación en Estados Unidos por encima del 4 por ciento a finales de año, con posibles aumentos más pronunciados a corto plazo.

El oro, que comenzó el año con fuerza, ha caído más de un 8% desde que el inicio de la guerra el 28 de febrero.

"Se trata de un repunte de alivio instintivo y aún está por verse si Irán cumple. Para el oro, la media móvil de 200 días en 4mil 930 dólares y luego los 5 mil dólares serán obstáculos clave. Del mismo modo, los 80-81 dólares son un nivel importante para la plata", afirmó el operador independiente de metales Tai Wong.

Los mercados esperan ahora las actas de la reunión de marzo de la Fed, que se publicarán el miércoles.

Hacia las 00:20 GMT, el metal amarillo subía un 2.30 por ciento hasta los 4.815 dólares la onza.

Por su parte, el dólar estadounidense retrocedía notablemente frente al euro y al yen, en sintonía con la caída de los precios del petróleo. Cedía un 0.63 por ciento frente a la moneda japonesa, a 158.62 yenes por dólar.

Entre otros metales, la plata al contado subía un 4.3 por ciento a 76.08 dólares por onza, el platino ganaba un 2.4 por ciento a 2 mil 4.95 dólares y el paladio subía un 2.1 por ciento a mil 500 dólares.

Con información de AFP y Reuters.